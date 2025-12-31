ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ कुछ खूबसूरत शैडो फोटोज शेयर की. इन तस्वीरों में दोनों की परछाईं डांस करती हुई नजर आ रही है. इन तस्वीरों के जरिए ऋतिक ने साल 2025 को अलविदा कहा और अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दीं. साथ ही ऋतिक ने एक मजेदार खुलासा भी किया जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

ऋतिक ने अपने पोस्ट में लिखा- 'कुछ खुशी से नाचते हुए परछाइयों की तस्वीर ली है. ऐसा लग रहा है कि 2025 का अंत बहुत ही खुशी के साथ होने वाला है. अपने सभी फैंस को प्यार भेज रहा हूं. मैं ये नया साल खास तौर पर आप लोगों को डेडीकेट करता हूं. सभी को 2026 की शुभकामनाएं.'

डबल अंगूठे को लेकर किया दिलचस्प खुलासाए

इस पोस्ट और कैप्शन के अलावा ऋतिक ने अपने 'डबल थंब' यानी एक्सट्रा अंगूठे के बारे में भी मजेदार खुलासा किया. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा- 'हाथ से दिल का आकार ठीक से नहीं बना पाया. ये मेरी दूसरी बड़ी परेशानी है जो मैं अपने एक्स्ट्रा अंगूठे की वजह से नहीं कर सकता हूं. ये एक बड़ा खुलासा है.' अब ऋतिक के इस पोस्ट को फैंस काफी दिलचस्पी से ले रहे हैं. उनके इस पोस्ट पर फैंस डबल रेड हार्ट और स्माइली इमोजी शेयर कर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

बता दें कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. उन्हें पहली बार फरवरी 2022 में एक डिनर डेट के दौरान एक साथ देखा गया था. इसके बाद से कई बार ये सेलिब्रिटी कपल पब्लिक इवेंट्स और फैमिली फंक्शन में साथ नजर आता है.

ऋतिक रोशन का वर्कफ्रंट

काम की बात करें तो ऋतिक रोशन को 'वॉर 2' में देखा गया था. जूनियर एनटीआर के साथ उनकी इस फिल्म की कमाई ठीक–ठाक रही. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कृष 4' से ऋतिक रोशन अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं.