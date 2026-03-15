बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा का 72 वर्ष की उम्र में 13 मार्च को निधन हो गया है. 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में नजर आ चुकीं मधु ने हमेशा सपोर्टिंग रोल निभाए, लेकिन अपने अभिनय और सादगी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. खास तौर पर फिल्म 'हीरो' के मशहूर गाने 'लंबी जुदाई' में उनकी झलक आज भी लोगों को याद है. मधु मल्होत्रा उन कलाकारों में से थीं, जिन्होंने बिना शोर-शराबे के चुपचाप कई फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई.

लंबी जुदाई गाने से मिली थी पॉपुलैरिटी

उनके करियर की बात करें, तो मधु मल्होत्रा को सबसे ज्यादा पहचान साल 1983 में आई फिल्म 'हीरो' से मिली, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था. इस फिल्म से जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्रि ने बॉलीवुड में कदम रखा था. रेशमा की आवाज में फिल्म का दर्द भरा गाना 'लंबी जुदाई' आज भी लोगों के दिलों में बसता है. इस गाने में मधु मल्होत्रा एक बंजारन (जिप्सी महिला) के किरदार में दिखाई दी थीं और उनके अभिनय ने इस गाने को और भी असरदार बना दिया था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' में भी काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे. इस फिल्म में उनकी जोड़ी एक्टर पेंटल के साथ दिखाई दी थी और वह फिल्म के गाने 'मौसम मस्ताना' में भी नजर आई थीं.

हॉरर फिल्मों में भी किया काम

मधु मल्होत्रा के फिल्मी सफर की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब उन्होंने रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म 'अंधेरा' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद 1979 में निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' में वो दिखाई दीं, जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. इस फिल्म में मधु ने अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया था. इसके अलावा वो 'कर्ज', 'विश्वनाथ', 'श्रद्धांजलि' और 'विधाता' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपने पूरे करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इसके अलावा उन्होंने 'खूनी मुर्दा' और 'रूहानी ताकत' जैसी हॉरर फिल्मों में भी जबरदस्त एक्टिंग की.