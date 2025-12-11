हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसलमान खान से डांट पड़ने के बाद सदमे में चली गई थीं फरहाना भट्ट, छोड़ना चाहती थीं बिग बॉस 19

सलमान खान से डांट पड़ने के बाद सदमे में चली गई थीं फरहाना भट्ट, छोड़ना चाहती थीं बिग बॉस 19

Farrhana Bhatt On Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 के बाद से हर जगह छा गई हैं. उन्होंने अब खुलासा किया है कि एक टाइम ऐसा आया था जब वो शो छोड़ना चाहती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 11 Dec 2025 07:19 AM (IST)
सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 बहुत ही शानदार रहा है. इस सीजन को काफी पसंद किया गया है. इस शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने जीती है मगर शो में सबसे ज्यादा चर्चा में फरहाना भट्ट ही रही हैं. फरहाना की शो में विलेन वाली इमेज बन गई थी. वो हर किसी से लड़ाई कर लेती थीं. फरहाना की इमेज बेशक शो में नेगेटिव हो गई थी मगर उन्हें फैंस ने ढेर सारा प्यार दिया है. इसी वजह से वो शो की पहली रनरअप रही हैं.फरहाना को लड़ाई और बात करने के तरीके की वजह से  सलमान खान से कई बार डांट भी पड़ी है. एक बार सलमान की डांट के बाद ऐसा हो गया था कि फरहाना ने शो छोड़ने का मन बना लिया था.

फरहाना ने शो से बाहर आने के बाद पिंकविला को दिए खास इंटरव्यू में अपनी जर्नी के बारे में बात की. फरहाना ने उस समय को याद किया जब उन्हें वीकेंड के वार में सलमान खान से गलत भाषा का इस्तेमाल करने पर डांस पड़ी थी और सलमान ने उन शब्दों को सबके सामने तेज पड़ा था.

सलमान से पड़ी थी डांट

फरहाना ने कहा- पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये डिक्शनरी बनी क्यों लेकिन उस वीकेंड थी मेरी गलती. मैं बहुत गुस्से में थी और किसी को कुछ भी सुना रही थी. दुर्भाग्यवश उन्होंने मुझे वो पढ़ने के लिए कहा और मैं वो पढ़ भी रही थी. मैं पढ़ रही थी और मुझे हंसी आ रही थी.जब मुझे भाषा को लेकर सवाल होने लगे तब मुझे लगा था कि ज्यादा हो रहा है. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं भूल जाती हूं कि नेशनल टीवी पर हूं लेकिन एक वक्त घर में ऐसा  आया कि जब कोई एक शब्द घर के 10 लोग बोल रहे है कभी पिक नहीं किया जाता लेकिन जैसे ही फरहाना भट्ट बोल देती थी तो एक आग लग जाती थी वीकेंड पर, दूसरी डिक्शनरी निकल गई.

छोड़ना चाहती थीं घर
फरहाना ने आगे बताया कि 11वां हफ्ता था और मैं बहुत खुश थी कि मुझे आज कुछ नहीं सुनना पड़ेगा और दूसरी डिक्शनरी निकली उसी वीकेंड पर. उस दिन मैं बहुत सदमे में थी.मुझे ऐसा लगा लानत है, एक प्वाइंट पर आपको लगता है कि बस कुछ नहीं करना है मुझे. मैं यह घर छोड़ना चाहती हूं. यही वो मूमेंट था. बहुत ज्यादा हो गया था मेरे लिए.

Published at : 11 Dec 2025 07:19 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt
