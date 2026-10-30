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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट

'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में आखिर क्या कहा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने 30 अक्टूबर की सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. उन्होंने जिंदगी, समझदारी और आध्यात्मिकता को लेकर अपने विचार जाहिर किए. 

ऋतिक की इस अजीबोगरीब पोस्ट में लिखी एक बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया.

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ऋतिक रोशन ने का पोस्ट
ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक क्लोज-अप फोटो शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समझदारी और सच्चाई की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन आखिर में एहसास होता है कि कई बार अनजान रहना ही बेहतर था. सच में, ये दुनिया मूर्खों की है और शायद ये उन्हीं की होनी भी चाहिए.

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, 'हो सकता है कि समझदारी या आध्यात्मिकता का आखिरी पड़ाव यही हो कि आप जानबूझकर एक कदम पीछे हट जाएं और फिर से पहले की तरह बेफिक्र और अनजान बन जाएं. सुप्रभात!' 

 
 
 
 
 
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लोग कर करें रिएक्ट
एक्टर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही कहा, सर! कभी-कभी कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी होता है पुरानी बातों को भुला देना, और सादगी को अपना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है.'

यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट

वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'सच में. वाकई मूर्खों की दुनिया है.. इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता था.'

यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट

ऋतिक रोशन का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन को हाल ही में रजनीकांत की हालिया रिलीज फिल्म 'जेलर 2' में एक कैमियो रोल में नजर आए. इससे पहले उन्हें एक्शन थ्रिलर 'वॉर 2' में भी देखा गया. अब फिलहाल वो 'कृष 3' के साथ बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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