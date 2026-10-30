एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इस बार पति राघव चड्ढा के साथ बेहद खास अंदाज में करवाचौथ मनाया. फ्लाइट लेट होने की वजह से दोनों को चांद का दीदार घर की बजाय आसमान में 35 हजार फीट की ऊंचाई पर प्लेन से करना पड़ा.

परिणीति ने फ्लाइट में ही पूजा की और राघव के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोला.

एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'करवाचौथ वहीं है, जहां हम साथ हैं. भले ही हम 35 हजार फीट की ऊंचाई पर क्यों न हों. रागाई, तुम मेरे हर सपने को पूरा करते हो. तुम सबसे अच्छे पति हो, सबसे अच्छे इंसान हो और सबसे प्यारे हो. पी.एस. हमारी फ्लाइट लेट होने की वजह से चांद देखने का मौका घर की बजाय प्लेन में मिला. इसलिए हमने वहीं पूजा करने का फैसला किया.'