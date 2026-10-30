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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड35,000 फीट ऊपर परिणीति चोपड़ा ने खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, देखें वीडियो

35,000 फीट ऊपर परिणीति चोपड़ा ने खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, देखें वीडियो

परिणीति चोपड़ा ने 35000 फीट ऊपर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनके पति राघव चड्ढा ने फ्लाइट में पानी पिलाया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इस बार पति राघव चड्ढा के साथ बेहद खास अंदाज में करवाचौथ मनाया. फ्लाइट लेट होने की वजह से दोनों को चांद का दीदार घर की बजाय आसमान में 35 हजार फीट की ऊंचाई पर प्लेन से करना पड़ा.

परिणीति ने फ्लाइट में ही पूजा की और राघव के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोला.

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एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'करवाचौथ वहीं है, जहां हम साथ हैं. भले ही हम 35 हजार फीट की ऊंचाई पर क्यों न हों. रागाई, तुम मेरे हर सपने को पूरा करते हो. तुम सबसे अच्छे पति हो, सबसे अच्छे इंसान हो और सबसे प्यारे हो. पी.एस. हमारी फ्लाइट लेट होने की वजह से चांद देखने का मौका घर की बजाय प्लेन में मिला. इसलिए हमने वहीं पूजा करने का फैसला किया.'

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
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