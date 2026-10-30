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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा: 11 शूटर, 3 ग्रुप और 8 महीने की प्लानिंग, अनिल पंडित ने उठाया था सारा खर्च

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा: 11 शूटर, 3 ग्रुप और 8 महीने की प्लानिंग, अनिल पंडित ने उठाया था सारा खर्च

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है. रेकी, हथियार और डिलीवरी के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए गए थे. मास्टरमाइंड अनिल पंडित की पूरी क्राइम कुंडली सामने आ गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. अब तक गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन की तकनीकी जाँच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक सुनियोजित नेटवर्क तैयार किया गया था.

मुख्य साजिशकर्ता और वांटेड आरोपी अनिल पंडित ने सभी 11 आरोपियों को तीन अलग-अलग ग्रुप में बांटकर उनकी जिम्मेदारियां तय की थीं. हर ग्रुप को अलग टास्क दिया गया था, ताकि पूरी साजिश को अंजाम देने के दौरान किसी एक आरोपी के पकड़े जाने पर बाकी लोगों तक पुलिस आसानी से न पहुंच सके.

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क्राइम ब्रांच के मुताबिक, पहले ग्रुप को रेकी करने और फायरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी. इसमें फूल सिंह, रेहान सिद्दीकी, ऋतिक कुमार और अंकित खटव शामिल थे.

दूसरे ग्रुप का काम हथियारों की खरीदारी करना था. इस ग्रुप में प्रांजल, कुणाल, सुमित और जतिन को शामिल किया गया था. वहीं, तीसरे ग्रुप को खरीदे गए हथियारों को सुरक्षित तरीके से मुंबई तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था. इसमें समीर, कुणाल, उसकी प्रेमिका राधा और उसकी दोस्त बबीता शामिल थीं.

जाँच में यह भी सामने आया है कि राधा, बबीता, कुणाल, सुमित और प्रांजल को इस बात की जानकारी थी कि मुंबई में किस मकसद से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और किस बड़ी वारदात की तैयारी चल रही है.

क्राइम ब्रांच की जाँच के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश अचानक नहीं रची गई थी, बल्कि इसकी तैयारी करीब आठ महीने पहले मार्च 2026 में शुरू हो गई थी. इसी दौरान साजिश में शामिल रणदीप मलिक ने कुणाल और रेहान की मुलाकात मुख्य आरोपी अनिल पंडित से करवाई थी. इस मुलाकात के बाद अनिल पंडित ने अपने नेटवर्क के लोगों के साथ मिलकर पूरी वारदात का खाका तैयार किया.

साजिश को अंतिम रूप देने के बाद वारदात से करीब 25 दिन पहले यानी 23 सितंबर 2026 को अनिल पंडित ने अपने दो प्रमुख शूटर फूल सिंह और रेहान को अंकित के साथ मुंबई भेजा था. इन लोगों को मुंबई में रहकर आगे की गतिविधियों को अंजाम देना था.

अनिल पंडित ने किया था पूरी साजिश का फाइनेंस

क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी साजिश की प्लानिंग से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक का आर्थिक खर्च अनिल पंडित ने ही उठाया था. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों और उनके बीच हुए पैसों के लेन-देन की जाँच कर रही है.

जाँच में पता चला है कि कुणाल और प्रांजल लगातार अनिल पंडित के संपर्क में थे. आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक और तकनीकी जाँच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं. इनमें व्हाट्सएप चैट, वॉइस नोट्स और एक-दूसरे को भेजे गए वीडियो शामिल हैं. पुलिस इन डिजिटल सबूतों के जरिए आरोपियों के बीच बातचीत और साजिश में उनकी भूमिका की कड़ियां जोड़ रही है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Oct 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Firing Case
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