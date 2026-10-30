दिलजीत दोसांझ का टूर आज, 30 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में होने जा रहा है. उनका कॉन्सर्ट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने फैंस से मेट्रो से आने की अपील की है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. दिलजीत राष्ट्रीय राजधानी से अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत करने जा रहे हैं. ऐसे में सिंगर के कॉन्सर्ट में भारी भीड़ की संभावना को देखतेहुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज दिलजीत दोसांझ का मेगा कॉन्सर्ट

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा. ‘बॉर्न टू शाइन’, ‘लवर’ और ‘नैना’ जैसे पॉपुलर गानों के लिए मशहूर दिलजीत का कार्यक्रम शाम करीब चार बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा. सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते पहले अनुमति देने से इनकार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त शर्तों के साथ कॉन्सर्ट को मंजूरी दी है. आयोजकों को निजी सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने और भीड़ कंट्रोल रखने के निर्देश दिए गए हैं.

एक इंस्टाग्राम वीडियो में दिलजीत ने कहा, "हम दिल्ली में हैं और हमने अपनी रिहर्सल पूरी कर ली है. दिल्ली पुलिस ने मुझसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने को कहा है. हमारे शो के लिए दिल्ली मेट्रो आधी रात तक खुली रहेगीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए आप वहां गाड़ी पार्क नहीं कर पाएंगे. मेट्रो से आना बेहतर होगा, क्योंकि स्टेशन स्टेडियम के बहुत करीब है."

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दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट का समय

कॉन्सर्ट की तारीख:- 30 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार)

वेन्यू: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली

गेट खुलने का समय: शाम 4:00 बजे

दर्शकों के पहुंचने का समय: शाम 6:30 बजे तक

दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस: शाम 7:00 बजे

कॉन्सर्ट के खत्म होने का समय: रात 10:00 बजे

दिलजीत के कॉन्सर्ट के चलते कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद

दिल्ली यातायात पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को देखते हुए डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. प्रतिबंध दोपहर एक बजे से आधी रात तक लागू रहेंगे.ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, छह डायवर्जन पॉइंट तय किए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर दो एडिशनल पॉइंट भी खोले जा सकते हैंय

इन सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू होंगी

भीष्म पितामह मार्ग

लोधी रोड

लाला लाजपत राय मार्ग (डिफेंस कॉलोनी और लोधी कॉलोनी फ्लाईओवर के बीच)

आर्च बिशप मार्ग

4th एवेन्यू रोड

5th एवेन्यू रोड

बारापुल्ला फ्लाईओवर (INA और जंगपुरा मेट्रो गेट 2 के बीच)

दयाल सिंह कॉलेज रोड

CGO कॉम्प्लेक्स और लोधी कॉलोनी की अंदरूनी सड़कें

लोधी रोड के पास ट्रैफिक डायवर्जन

लोधी रोड–दयाल सिंह कॉलेज रोड चौराहे पर, वाहनों को दयाल सिंह कॉलेज रोड की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी.

लोधी रोड से आने वाला ट्रैफिक लोधी फ्लाईओवर या अरविंदो मार्ग की ओर जाएगा.

लाला लाजपत राय मार्ग और भीष्म पितामह मार्ग के चौराहों पर भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

इन डायवर्जन का उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना है.

आज के लिए दिल्ली मेट्रो का समय

दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को जेएलएन स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट में करीब 70 हजार दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर ट्रेन सेवा रात 12 बजे तक बढ़ा दी है. जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, जो वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट-राजा नाहर सिंह कॉरिडोर) पर स्थित है, कॉन्सर्ट स्थल के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है.