'धुरंधर' एक लाइन से तोड़ेगी वर्ल्डवाइड तहलका मचाने वाली इन 4 फिल्मों के रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म हर रोज एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच रही है. फिल्म पहले ही सनी देओल की 'गदर 2' को मात दे चुकी है और अब एक के बाद एक 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है.

'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को बड़े पर्दे पर आए अब 17 दिन हो गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने 16 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 790.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. अब फिल्म 800 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है. ऐसे में 'धुरंधर' 4 और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

चार फिल्मों को मात देगी 'धुरंधर'!

'धुरंधर' आने वाले कुछ दिनों में चार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को मात दे सकती है. इनमें से एक फिल्म आमिर खान की भी है. सबसे पहले 'धुरंधर' पीके के लाइफटाइम कलेक्शन को शिकस्त देगी. साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 792 करोड़ रुपए की कमाई की थी. इसके बाद 'धुरंधर' के निशाने पर छावा आ जाएगी. विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 807.91 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

'धुरंधर' तोड़गी 'कांतारा-चैप्टर 1' और 'स्त्री 2'?

छावा का रिकॉर्ड चकनाचूर करने के बाद 'धुरंधर' 'कांतारा-चैप्टर 1' को धूल चटा सकती है. इसी साल रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 852.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इसके बाद रणवीर सिंह की फिल्म 2024 में रिलीज हुई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' को पटखनी देने के करीब पहुंच जाएगी. श्रद्धा कपूर स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 857.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' एक स्पाई-थ्रिलर है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम रोल में नजर आए हैं.