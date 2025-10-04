'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’

'वॉर 2' 14 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. रिलीज़ से पहले, इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि इसमें दो सबसे बड़े सितारे एक साथ नज़र आए. ऋतिक रोशन ने इस फ्रेंचाइजी में कबीर के किरदार में कमबैक किया था. वहीं जूनियर एनटीआर ने भी फिल्म में दमदार रोल प्ले किया था. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई वॉर 2 को काफई चर्चा के बावजूद मिला-जुला रिव्यू मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. अब ऋतिक रोशन ने फाइनली वॉर 2 को लेकर चुप्पी तोड़ी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

ऋतिक रोशन ने 'वॉर 2' के सेट से यादें शेयर की

ऋतिक रोशन ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें और एक लंबा नोट सोशल मीडिया पर शेयर कि.. अपने कैप्शन में, उन्होंने बताया कि कबीर की भूमिका निभाना कितना आसान था. उन्होंने लिखा, "कबीर का किरदार निभाना बहुत मज़ेदार था. बहुत कंफर्टेबल था, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था. यह आसान होने वाला था. आखिरकार एक ऐसी फिल्म जो मैं भी कर सकता था, जैसे कई अन्य करते हैं, इसे सरल रखें, अभिनेता का किरदार निभाएं, अपना काम करें और घर आ जाएं. और यह बिल्कुल वैसा ही था. मेरे निर्देशक अयान ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा. सेट पर उनकी एनर्जी देखकर बहुत खुशी हुई."

ऋतिक रोशन ने माना कि सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था

ऋतिक रोशन ने फिर स्वीकार किया कि हालांकि उन्हें यह भूमिका आसान लगी, लेकिन उनके मन में संदेह की एक छोटी सी आवाज़ कभी नहीं आई. उन्होंने कहा, "सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था. मानो ये होना ही था. पक्का इरादा था. कोई चिंता नहीं, बस अपना काम सही से करना था. और मैंने किया भी. लेकिन उस बेतुके यकीन के पीछे कुछ छिपा था. एक आवाज़ जिसे मैं दबाता रहा, "ये बहुत आसान है... मैं ये अच्छी तरह जानता हूं. " और एक दूसरी आवाज कह रही थी, "मैं इसका हकदार हूं, हर फिल्म एक टॉर्चर और आघात नहीं होती और कभी कभी उस पल को और एक्टिंग को एंजॉय करना ही काफी है."

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, 'वॉर 2' स्टार पावर से भरपूर थी. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ, फिल्म में कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा भी थे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की कुल लागत 400 करोड़ रुपये थी, जिसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों खर्च शामिल थे. बजट और स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने भारत में 236.55 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा कमाई की थी.