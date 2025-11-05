हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अथिया शेट्टी के पति कितने अमीर हैं? कहां-कहां प्रॉपर्टी है, जानें सुनील शेट्टी के दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की नेटवर्थ

अथिया शेट्टी के पति कितने अमीर हैं? कहां-कहां प्रॉपर्टी है, जानें सुनील शेट्टी के दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की नेटवर्थ

KL Rahul's Net Worth And Properties: अथिया शेट्टी के पति और क्रिकेटर केएल राहुल के पास धन-दौलत की कमी नहीं है. क्रिकेटर के पास कई शहरों में शानदार घर हैं और वो कई महंगी गाड़ियों के भी मालिक हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 04:10 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने 23 जनवरी, 2023 को क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी. अब दोनों एक बेटी इवाराह के पेरेंट्स हैं. अथिया के पति केएल राहुल भारतीय क्रिकेट टीम का एक पॉपुलर नाम हैं. शोहरत के साथ-साथ क्रिकेटर ने अपने टैलेंट से खूब पैसा भी कमाया है. उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज और लग्जीरियस गाड़ियों का शानदार कलेक्शन मौजूद है.

केएल राहुल की फीस और कमाई (KL Rahul Fees And Income)

  • केएल राहुल अपने अलग-अलग मैचों के लिए लाखों की फीस चार्ज करते हैं और आईपीएल से करोड़ों कमाते हैं.
  • टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 'ए' कैटेगिरी में हैं.
  • वो हर साल 5 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं. केएल राहुल टेस्ट मैचों के लिए 15 लाख रुपए की फीस लेते हैं.

अथिया शेट्टी के पति कितने अमीर हैं? कहां-कहां प्रॉपर्टी है, जानें सुनील शेट्टी के दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की नेटवर्थ

  • वहीं वनडे मैचों के लिए उनकी फीस 6 लाख रुपए और टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए उनकी फीस 3 लाख रुपए है.
  • केएल राहुल आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल टीम के मेंबर थे और इस सीजन ने उन्हें 14 करोड़ की कमाई हुई थी.
  • केएल राहुल कई ब्रांड्स के जुड़े हुए हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करते हैं.
  • आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते वो हर ऐड शूट के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं.

अथिया शेट्टी के पति कितने अमीर हैं? कहां-कहां प्रॉपर्टी है, जानें सुनील शेट्टी के दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की नेटवर्थ

कहां-कहां हैं केएल राहुल की प्रॉपर्टीज? (KL Rahul Properties)

  • केएल राहुल की क्रिकेटर की कुल नेटवर्थ 101 करोड़ रुपए बताई जाती है. क्रिकेटर के पास कई राज्यों में शानदार प्रॉपर्टीज हैं.
  • उनका बैंगलोर में एक आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए बताई जाती है.
  • केएल राहुल गोवा में 7000 स्कवायर फुट के विला मिलाना के भी मालिक हैं.
  • मुंबई में उनका एक सी-फेसिंग अपार्टमेंट भी है जहां वो अपनी वाइफ अथिया शेट्टी और बेटी इवाराह के साथ रहते हैं.

अथिया शेट्टी के पति कितने अमीर हैं? कहां-कहां प्रॉपर्टी है, जानें सुनील शेट्टी के दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल की नेटवर्थ

कई लग्जीरियस गाड़ियों के मालिक हैं क्रिकेटर (KL Rahul Car Collection)

  • केएल राहुल की कार कलेक्शन में कई लग्जीरियस गाड़ियां शामिल हैं. वो लैम्बोर्गिनी हुराकैन स्पाइडर के मालिक हैं जिसकी कीमत 4.10 करोड़ रुपए है.
  • उनके पास एस्टन मार्टिन DB11 (3.79 करोड़), ऑडी R8 (2.30-2.72 करोड़) और रेंज रोवर वेलार (1.02 करोड़) जैसी गाड़ियां भी हैं.
  • क्रिकेटर की कार कलेक्शन में मर्सिडीज C43 AMG (75 लाख) और BMW 5 सीरीज (63.90 लाख) भी शामिल हैं.
दरख्शां मुमताज़

Read
Published at : 05 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Suniel Shetty Athiya Shetty KL RAHUL KL Rahul Net Worth
