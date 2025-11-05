हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी लवर...', केएल राहुल ने अथिया शेट्टी को यूं विश किया बर्थडे, पति की बाहों में दिखीं एक्ट्रेस

KL Rahul Wishes For Athiya Shetty's Birthday: केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर अथिया शेट्टी के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्यारा-सा कैप्शन लिखकर वाइफ को बर्थडे विश किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. वहीं अब उनका पति और क्रिकेटर केएल राहुल ने भी उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर अथिया के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्यारा-सा कैप्शन लिखकर वाइफ पर प्यार लुटाया है.

केएल राहुल ने इंस्टाग्राम पर अथिया शेट्टी के साथ अपनी कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. पहली फोटो में अथिया अपने पति की बाहों में पोज देती दिख रही हैं. दूसरी फोटो में शॉपिंग के दौरान मिरर सेल्फी लेते दिखे. वहीं तीसरी फोटो में अथिया सेल्फी लेती दिखीं और बैकग्राउंड में केएल राहुल भी नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KL Rahul👑 (@klrahul)


'मेरी बेस्ट फ्रेंड, वाइफ, लवर, स्ट्रेस बॉल...'
केएल राहुल ने ये फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में अपनी वाइफ अथिया शेट्टी पर भरपूर प्यार लुटाया है. क्रिकेटर ने उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड और लवर कहा है. केएल राहुल ने लिखा- 'मेरी बेस्ट फ्रेंड, वाइफ, लवर, स्ट्रेस बॉल, गूफबॉल को हैप्पी बर्थडे. मैं हर गुजरते साल के साथ तुमसे और ज्यादा प्यार करता हूं.' अथिया ने पति की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने हार्ट और वर्ल्ड इमोजी ऐड किए हैं.

पिता सुनील शेट्टी ने भी अथिया के लिए लिखा स्पेशल पोस्ट
अथिया शेट्टी आज 33 साल की हो गई हैं. ऐसे में उनके पिता सुनील शेट्टी ने भी उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. दिग्गज एक्टर ने अपनी बेटी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'मेरा दिल जो एक इंसान के अंदर है, एक खूबसूरत आत्मा ... एक खूबसूरत दिन ... जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे ... चमकते रहो, विश्वास करते रहो, तुम बने रहो.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Athiya Shetty KL RAHUL Athiya Shetty Birthday
