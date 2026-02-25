69 की उम्र में भी करोड़ों की कमाई, अनिल कपूर ने कैसे बनाई इतनी दौलत?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anil Kapoor के पास कितनी संपत्ति, जानें 'सूबेदार' बने एक्टर की इनकम, फीस और प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ

Anil Kapoor के पास कितनी संपत्ति, जानें ‘सूबेदार’ बने एक्टर की इनकम, फीस और प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ

Anil Kapoor Net Worth: अनिल कपूर 69 साल की उम्र में भी खूब फिल्में कर रहे हैं और इसी के साथ अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं. क्या आप एक्टर की नेटवर्थ जानते हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

अनिल कपूर 69 साल की उम्र में भी बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक स्टार्स में से एक माने जाते हैं. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एजलेस लुक्स के लिए फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्टर चार दशकों से ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और इस दौरान न केवल उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है बल्कि खूब कमाई भी की है. चलिए यहां आज अनिल कपूर की दौलत के बारे में जानते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि एक्टर कहां-कहां से कमाई करते हैं ?

कितनी है अनिल कपूर की नेटवर्थ?
सेलिब्रिटी नेट वर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल कपूर की अनुमानित नेट वर्थ लगभग $40 मिलियन यानी 330 करोड़ रुपये है. नकी दौलत एक्टिंग, फिल्म प्रोडक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट, टेलीविजन प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट से आती है. इतने सालों में, उन्होंने अपने असरदार रोल्स से न सिर्फ एक बड़ा फैन बेस बनाया है, बल्कि 69 की उम्र में रेगुलर इनकम भी की है. वे अपने प्रोडक्शन बैनर, अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए भी खूब कमाई करते हैं.

अनिल कपूर हर महीने कितना कमाते हैं? 
अनिल कपूर देश के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स में से एक हैं. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर हर साल INR 12 करोड़ कमाते हैं, जिसका मतलब है कि हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं.  उन्हें हर फ़िल्म साइन करने के लिए लगभग  2 करोड़ रुपये फीस मिलती है. अनिल कपूर की दौलत एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करती है जिसमें मुंबई के जुहू इलाके में एक बड़ा बंगला और हाई-एंड कारों का कलेक्शन शामिल है.


Anil Kapoor के पास कितनी संपत्ति, जानें ‘सूबेदार’ बने एक्टर की इनकम, फीस और प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ

अनिल कपूर की एक्टिंग जर्नी
अनिल कपूर ने हमारे तुम्हारे (1979) में एक छोटे से रोल से एक्टिंग में डेब्यू किया और वो सात दिन (1983) से अपने करियर में ब्रेकथ्रू पाया. उनकी कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों में मिस्टर इंडिया (1987), तेज़ाब (1988), राम लखन (1989), बेटा (1992), लाडला (1994), जुदाई (1997), और नायक: द रियल हीरो (2001) शामिल हैं. उन्होंने 2000 और 2010 के दशक में वेलकम (2007), रेस फ्रैंचाइज़ और एनिमल (2023) के साथ अपने एक्टिंग करियर को फिर से शुरू किया.  उन्होंने ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्म स्लमडॉग मिलियनेयर (2008), अमेरिकन टीवी सीरीज़ 24 और मिशन: इम्पॉसिबल - घोस्ट प्रोटोकॉल (2011) में भी काम किया है.

अनिल कपूर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अनिल कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म सूबेदार से ओटीटी पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं. ये फिल्म 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज रही है. इसके अलावा एक्टर की  आने वाली फ़िल्म वेलकम टू द जंगल भी है.

फैमिली और पर्सनल लाइफ
अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर, 1956 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था, वह दिवंगत प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर के बेटे और बोनी कपूर (प्रोड्यूसर) और संजय कपूर (एक्टर) के भाई हैं. वह जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अर्जुन कपूर के अंकल भी हैं. अनिल कपूर ने 1984 में सुनीता भवनानी से शादी की थी, और उनके तीन बच्चे सोनम कपूर (एक्टर), रिया कपूर (प्रोड्यूसर), और हर्षवर्धन कपूर (एक्टर) हैं.

Published at : 25 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Anil Kapoor Subedaar
