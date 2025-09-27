हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दोस्ती अमर रहे', ईशान खट्टर ने विशाल जेठवा संग अपनी बॉन्डिंग को बताया अनोखा

'दोस्ती अमर रहे', ईशान खट्टर ने विशाल जेठवा संग अपनी बॉन्डिंग को बताया अनोखा

Ishaan-Vishal Bond: ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड थियेटर में रिलीज हो चुकी है और लोगों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म में उनकी दोस्ती विशाल जेठवा के साथ दिखती है.

By : आईएएनएस | Updated at : 27 Sep 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर की फिल्म 'होमबाउंड' थियेटर में रिलीज हो चुकी है. इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में अभिनेता विशाल जेठवा उनके दोस्त के किरदार में दिख रहे हैं.इस दोस्ती का जश्न मनाते हुए ईशान खट्टर ने फिल्म की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं. इनमें दोनों की ऑफ-स्क्रीन दोस्ती की झलक साफ दिख रही है.

दोस्ती अमर रहे- ईशान खट्टर 
ईशान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म ‘होमबाउंड’ की पुरानी यादों को ताजा करते हुए लिखा, "दोस्ती अमर रहे—शोएब और चंदन."
इसके साथ ईशान खट्टर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वो कभी खेत में दौड़ते, तो कभी विशाल के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishaan (@ishaankhatter)

इससे पहले उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में दोनों की एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म 'शोले' का यादगार गाना 'ये दोस्ती हम नहीं' भी लगाया था.

शूट के पहले दिन की तस्वीरें ईशान ने शेयर की
एक पोस्ट में ईशान खट्टर ने यह भी बताया था कि कैसे उन दोनों ने मिलकर इस रोल के लिए तैयारी की थी. फिल्म के पहले दिन के शूट की तस्वीरें शेयर करते हुए ईशान ने बताया था कि कैसे वे निर्देशक की मदद से गांव के जीवन को पर्दे पर उतार रहे थे. इन तस्वीरों में वे निर्देशक नीरज घायवान और विशाल के साथ दिखाई दे रहे थे. एक फोटो में विशाल और ईशान जमीन पर बैठे खाना खाते हुए भी दिखाई दिए.

होमबाउंड को भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 के लिए किया गया नॉमिनेट
बता दें कि फिल्म 'होमबाउंड' को भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है.यह फिल्म नार्थ इंडिया के एक गांव में रहने वाले बचपन के दो दोस्तों की कहानी पर आधारित है, जो पुलिस की नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. हालांकि, जैसे-जैसे वे अपने सपने के करीब पहुंचते हैं, फ्रस्ट्रेशन और पर्सनल स्ट्रगल उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने लगते हैं. फिल्म में जान्हवी कपूर ने भी अहम किरदार निभाया है.

ईशान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह नेटफ्लिक्स की हॉलीवुड वेब सीरीज 'द परफेक्ट कपल' में भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने भूमि पेडनेकर के साथ नेटफ्लिक्स सीरीज 'द रॉयल्स' में भी काम किया है.

 

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 03:29 PM (IST)
Tags :
Ishaan Khatter Vishal Jethwa Homebound
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget