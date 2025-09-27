मुनमुन दत्ता ने इस लुक मे एक शानदार लाल और हरे रंग का लहंगा पहने हुए हैं. लहंगे पर इंट्रिकेट गोल्डन और रंगीन कढ़ाई का काम किया गया है, जो इसे बहुत भारी और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. उन्होंने लहंगे को एक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने माथे पर एक माँग-टीका, कानों में झुमके और हाथ में चूड़ियाँ पहनी हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस लुक को सफेद स्नीकर्स के साथ पेयर किया है, जो इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट दे रहा है. उनका यह पूरा लुक बहुत ही स्टाइलिश और हटके है.