तारक मेहता की बबीता जी की 10 तस्वीरें: हुस्न की मल्लिका लगती हैं मुनमुन दत्ता, हर अदा है कातिलाना

तारक मेहता की बबीता जी की 10 तस्वीरें: हुस्न की मल्लिका लगती हैं मुनमुन दत्ता, हर अदा है कातिलाना

Munmun Dutta Glam: मुनमुन दत्ता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के नाम से फेमस हैं. मुनमुन अपनी खूबसूरती, स्टाइलिश लुक्स, स्माइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 02:24 PM (IST)
Munmun Dutta Glam: मुनमुन दत्ता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के नाम से फेमस हैं. मुनमुन अपनी खूबसूरती, स्टाइलिश लुक्स, स्माइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.

मुनमुन दत्ता टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के रोल से घर-घर में पहचान मिली. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ वह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर मुनमुन काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस और ट्रेडिशनल दोनों तरह की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उनके साड़ी लुक्स से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, हर अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आता है.

1/10
1/10

इस लुक मे मुनमुन ने एक बहुत ही कैज़ुअल और स्टाइलिश लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले और सफेद रंग की स्ट्राइप ड्रेस पहनी है, जो एक स्लीवलेस और कंफर्टेबल लुक है. उन्होंने अपने बालों को एक तरफ लूज़ चोटी में बाँध रखा है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही समर-फ्रेंडली लग रहा है.
इस लुक मे मुनमुन ने एक बहुत ही कैज़ुअल और स्टाइलिश लुक कैरी किया हैं. उन्होंने काले और सफेद रंग की स्ट्राइप ड्रेस पहनी है, जो एक स्लीवलेस और कंफर्टेबल लुक है. उन्होंने अपने बालों को एक तरफ लूज़ चोटी में बाँध रखा है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही समर-फ्रेंडली लग रहा है.
2/10
2/10

यहाँ मुनमुन ने एक कैज़ुअल और कंफर्टेबल लुक में हैं. उन्होंने ब्राउन रंग का एक मैचिंग को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें एक स्लीवलेस टॉप और स्कर्ट शामिल है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और हल्का मेकअप किया हुआ है, जिसमें रेड लिपस्टिक उनके चेहरे पर खास चमक ला रही है. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने एक घड़ी पहनी है और रिंग पहनी हैं.
यहाँ मुनमुन ने एक कैज़ुअल और कंफर्टेबल लुक में हैं. उन्होंने ब्राउन रंग का एक मैचिंग को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें एक स्लीवलेस टॉप और स्कर्ट शामिल है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और हल्का मेकअप किया हुआ है, जिसमें रेड लिपस्टिक उनके चेहरे पर खास चमक ला रही है. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने एक घड़ी पहनी है और रिंग पहनी हैं.
3/10
3/10

मुनमुन ने इस लुक मे काले रंग का एक ढीला कार्गो जंपसूट पहना है. उन्होंने इस जंपसूट को मैचिंग ब्लैक हील्स के साथ पेयर किया है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई है. उन्होंने अपने बालों को हाफ पोनीटेल में बाँध रखा है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी लग रहा है.
मुनमुन ने इस लुक मे काले रंग का एक ढीला कार्गो जंपसूट पहना है. उन्होंने इस जंपसूट को मैचिंग ब्लैक हील्स के साथ पेयर किया है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई है. उन्होंने अपने बालों को हाफ पोनीटेल में बाँध रखा है और हल्का मेकअप किया है. यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी लग रहा है.
4/10
4/10

यहाँ मुनमुन ने एक शानदार ट्रेडिशनल लुक में हैं, जो लहंगा-साड़ी की तरह लग रही है. उन्होंने डार्क ब्लू और पर्पल रंग की पोशाक पहनी है, जिस पर गोल्डन ज़री का काम और कढ़ाई की गई है. उन्होंने अपने लुक को मैचिंग हैवी ब्लाउज के साथ पूरा किया है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने माँग-टीका, अंगूठियां और झुमके पहने हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है.
यहाँ मुनमुन ने एक शानदार ट्रेडिशनल लुक में हैं, जो लहंगा-साड़ी की तरह लग रही है. उन्होंने डार्क ब्लू और पर्पल रंग की पोशाक पहनी है, जिस पर गोल्डन ज़री का काम और कढ़ाई की गई है. उन्होंने अपने लुक को मैचिंग हैवी ब्लाउज के साथ पूरा किया है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने माँग-टीका, अंगूठियां और झुमके पहने हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है.
5/10
5/10

मुनमुन ने काले रंग का एक टॉप पहना है, जिसे उन्होंने काले शॉर्ट्स के साथ पेयर किया है. इस आउटफिट के ऊपर उन्होंने एक हल्के रंग का चेकर्ड ब्लेज़र पहना है. उन्होंने एक पतला बेज रंग का बेल्ट भी लगाया है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने रिंग और इयररिंग्स पहने हैं. उनके बालों को कर्ल किया गया है और उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा है.
मुनमुन ने काले रंग का एक टॉप पहना है, जिसे उन्होंने काले शॉर्ट्स के साथ पेयर किया है. इस आउटफिट के ऊपर उन्होंने एक हल्के रंग का चेकर्ड ब्लेज़र पहना है. उन्होंने एक पतला बेज रंग का बेल्ट भी लगाया है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने रिंग और इयररिंग्स पहने हैं. उनके बालों को कर्ल किया गया है और उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा है.
6/10
6/10

इस लुक मे मुनमुन ने काले रंग का एक साटन शर्ट ड्रेस पहना है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और उन्हें सॉफ्ट कर्ल दिए गए हैं. उन्होंने अपने हाथों में कई रिंग पहनी हैं, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही हैं. उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड है.
इस लुक मे मुनमुन ने काले रंग का एक साटन शर्ट ड्रेस पहना है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और उन्हें सॉफ्ट कर्ल दिए गए हैं. उन्होंने अपने हाथों में कई रिंग पहनी हैं, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही हैं. उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड है.
7/10
7/10

इस लुक मे मुनमुन ने एक खूबसूरत गुलाबी और हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है. साड़ी का रंग गुलाबी है जिस पर गोल्डन ज़री का काम है, और इसे उन्होंने एक हरे रंग के ब्लाउज के साथ पहना है. उन्होंने ट्रेडिशनल गहने जैसे गोल्डन नेकलेस, झुमके, नथ, माँग-टीका और कमरबंद पहना है. उन्होंने अपने हाथों में हरे और गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहनी हैं. ये लुक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन वाईब दे रहा है.
इस लुक मे मुनमुन ने एक खूबसूरत गुलाबी और हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है. साड़ी का रंग गुलाबी है जिस पर गोल्डन ज़री का काम है, और इसे उन्होंने एक हरे रंग के ब्लाउज के साथ पहना है. उन्होंने ट्रेडिशनल गहने जैसे गोल्डन नेकलेस, झुमके, नथ, माँग-टीका और कमरबंद पहना है. उन्होंने अपने हाथों में हरे और गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहनी हैं. ये लुक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन वाईब दे रहा है.
8/10
8/10

इस तस्वीर मे मुनमुन ने एक खूबसूरत पीली और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन ज़री का काम है. इस साड़ी को उन्होंने एक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने गोल्डन गहने पहने हैं, जैसे कि भारी नेकलेस, झुमके और कंगन. उन्होंने अपने बालों को जूड़े में बाँध रखा है और माँग-टीका भी पहना है.
इस तस्वीर मे मुनमुन ने एक खूबसूरत पीली और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन ज़री का काम है. इस साड़ी को उन्होंने एक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने गोल्डन गहने पहने हैं, जैसे कि भारी नेकलेस, झुमके और कंगन. उन्होंने अपने बालों को जूड़े में बाँध रखा है और माँग-टीका भी पहना है.
9/10
9/10

मुनमुन ने इस लुक मे एक बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल रेड रंग का को-ऑर्ड सेट पहना हैं. उनका यह आउटफिट लूज़ और स्टाइलिश है. उन्होंने इस लुक को काले रंग की हील्स के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने हाथ में एक घड़ी पहनी है. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी और कैज़ुअल लग रहा है.
मुनमुन ने इस लुक मे एक बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल रेड रंग का को-ऑर्ड सेट पहना हैं. उनका यह आउटफिट लूज़ और स्टाइलिश है. उन्होंने इस लुक को काले रंग की हील्स के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने हाथ में एक घड़ी पहनी है. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है. यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी और कैज़ुअल लग रहा है.
10/10
10/10

मुनमुन दत्ता ने इस लुक मे एक शानदार लाल और हरे रंग का लहंगा पहने हुए हैं. लहंगे पर इंट्रिकेट गोल्डन और रंगीन कढ़ाई का काम किया गया है, जो इसे बहुत भारी और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. उन्होंने लहंगे को एक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने माथे पर एक माँग-टीका, कानों में झुमके और हाथ में चूड़ियाँ पहनी हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस लुक को सफेद स्नीकर्स के साथ पेयर किया है, जो इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट दे रहा है. उनका यह पूरा लुक बहुत ही स्टाइलिश और हटके है.
मुनमुन दत्ता ने इस लुक मे एक शानदार लाल और हरे रंग का लहंगा पहने हुए हैं. लहंगे पर इंट्रिकेट गोल्डन और रंगीन कढ़ाई का काम किया गया है, जो इसे बहुत भारी और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. उन्होंने लहंगे को एक मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना है. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने माथे पर एक माँग-टीका, कानों में झुमके और हाथ में चूड़ियाँ पहनी हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस लुक को सफेद स्नीकर्स के साथ पेयर किया है, जो इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट दे रहा है. उनका यह पूरा लुक बहुत ही स्टाइलिश और हटके है.
Published at : 27 Sep 2025 02:24 PM (IST)
