ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहिमेश रेशमिया बोले- 'मैं सुपरस्टार बनूंगा', अमिताभ बच्चन भी अपनी 13वीं फिल्म से बने थे सुपरस्टार

हिमेश रेशमिया बोले- 'मैं सुपरस्टार बनूंगा', अमिताभ बच्चन भी अपनी 13वीं फिल्म से बने थे सुपरस्टार

हिमेश रेशमिया ने बड़ा दावा किया है, उनका कहना है कि वे अपनी 13वीं फिल्म से सुपरस्टार बनेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी 13वीं फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

हिमेश रेशमिया बॉलीवुड के बेहर पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक्टर हैं. हालांकि उनका एक्टिंग करियर ज्यादा सफल नहीं रहा. वहीं हिमेश अब फिल्म डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इन सबके बीच  हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि वे एक सुपरस्टार बनेंगे इसके लिए उन्होंने अपनी तुलना बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन से की. 

हिमेश रेशमिया एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहते हैं
बता दें कि कोमल नाहटा से बातचीत में हिमेश से पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे वे अभी भी हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने माना, "मैं एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहता हूं. मुझे बनना ही है और मैं बनूंगा भी. आज नहीं तो कल, ऐसा होना ही है. अमिताभ बच्चन की 13वीं फिल्म हिट रही थी. मैंने अब तक 12 फिल्में की हैं. इसलिए, मेरी 13वीं फिल्म एक ब्लॉकबस्टर होगी." 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज
बॉलीवुड
SRK की 'किंग' का भौकाल, 400 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से पहले कमाए 800 करोड
SRK की 'किंग' का भौकाल, 400 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से पहले कमाए 800 करोड
बॉलीवुड
‘कई लड़कियों को दिया ब्रेक, लेकिन वो दीपिका नहीं बनीं’, हिमेश रेश्मिया का बड़ा बयान
‘कई लड़कियों को दिया ब्रेक, लेकिन वो दीपिका नहीं बनीं’, हिमेश रेश्मिया का बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव
संजय गुप्ता से लेकर गुरु दत्त तक, बॉलीवुड के इन सितारों की घर में हुई मौत

हिमेश रेशमिया फिल्में
बता दें कि हिमेश रेशमिया ने साल 2007 में आई आप का सरूर से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके बाद 2008 में उनकी सतीश कौशिक निप्देशित फिल्म कर्ज आई जो बुरी तरह फ्लॉप रही थी.फिर उन्होंने रेडियो, कजरारे, दमादम, खिलाड़ी 786, द एक्पोज, तेरा सुरूर और हैप्पी हार्डी एंड हीर जैसी फिल्में की. उनकी बतौर एक्टर आखिरी फिल्म साल 2025 में आई बैडएस रवि कुमार थी. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Himesh Reshammiya (@realhimesh)

हिमेश रेशमिया डायरेक्टर बनने की कर रहे प्लानिंग
हिमेश से ये भी पूछा गया था कि क्या भविष्य में हम ऐसी कोई फिल्म देख सकते हैं जिसमें 'निर्देशन- हिमेश रेशमिया' लिखा हो? इसके जवाब में हिमेश ने कहा,"100% आप ऐसा देखेंगे. जब मैं सीरियल प्रोड्यूस करता था, तब मुझसे पूछा जाता था कि 'क्या आप कभी म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे?' आज,जब मैंने संगीत और फिल्मों के क्षेत्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो मैं निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाना चाहता हू. हालांकि,अपने निर्देशन के प्रोजेक्ट को लेकर मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, चाहे वह फिल्म का स्केल हो,इमोशनल कनेक्ट हो या बेहतरीन गाने. इन बातों को लेकर मैं पूरी तरह क्लियर हूं."

हिमेश के पास स्क्रिप्ट है तैयार
जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पहली निर्देशित फिल्म एक म्यूजिकल रोमांस होगी, तो हिमेश रेशमिया ने कहा, "मेरे पास 2-3 आइडिया हैं. स्क्रिप्ट तैयार हैं और वे ब्लॉकबस्टर साबित होंगी. मेरी निर्देशित फिल्म का म्यूजिक ऐसा होगा कि वह रिलीज के दिन ही 100 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी! मुझे इसका पूरा यकीन है."

 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Himesh Reshammiya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज
बॉलीवुड
SRK की 'किंग' का भौकाल, 400 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से पहले कमाए 800 करोड
SRK की 'किंग' का भौकाल, 400 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से पहले कमाए 800 करोड
बॉलीवुड
‘कई लड़कियों को दिया ब्रेक, लेकिन वो दीपिका नहीं बनीं’, हिमेश रेश्मिया का बड़ा बयान
‘कई लड़कियों को दिया ब्रेक, लेकिन वो दीपिका नहीं बनीं’, हिमेश रेश्मिया का बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय गुप्ता से गुरु दत्त तक, बंद दरवाजों के पीछे हुई इन सितारों की मौत, घर में मिला शव
संजय गुप्ता से लेकर गुरु दत्त तक, बॉलीवुड के इन सितारों की घर में हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
बिहार
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?
लालू यादव से मिलीं सोनिया गांधी, RJD प्रमुख से क्या हुई बात?
इंडिया
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
क्रिकेट
'तुमने माहौल सेट कर दिया...', 5वें टी20 के बाद ड्रेसिंग रूम में बोले गौतम गंभीर
'तुमने माहौल सेट कर दिया...', 5वें टी20 के बाद ड्रेसिंग रूम में बोले गौतम गंभीर
मध्य प्रदेश
श्रीकृष्ण का जिक्र कर विवादित बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'यह नया ट्रेंड है'
श्रीकृष्ण का जिक्र कर विवादित बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'यह नया ट्रेंड है'
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
एग्रीकल्चर
UP Wheat Seed: 47 रुपये किलो में मिलेगा गेहूं का प्रमाणित बीज, यूपी के किसान ऐसे उठाएं फायदा
47 रुपये किलो में मिलेगा गेहूं का प्रमाणित बीज, किसान ऐसे उठाएं फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget