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प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज

अगर आप इस हफ्ते एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर आई ये फिल्में और सीरीज जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए. इसमें आपको एक्शन, थ्रिल, रोमांस, कॉमेडी तक सब कुछ मिल जाएगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में कई नई फिल्में, वेब सीरीज और ड्रामा रिलीज हुए हैं. अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया तलाश रहे हैं, तो आपको इन 10 फिल्मों और सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए. ये सभी 16 से 31 अक्टूबर के बीच ही ओटीटी पर आईं हैं. इसमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन से लेकर रोमांस और कॉमेडी तक सबकुछ देखने को मिलेगा.

मिर्जापुर द मूवी

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ये सुपरहिट फिल्म गैंग्सटर ड्रामा पर बेस्ड है. ये फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर का ही सीक्वल है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल के अलावा और भी कई एकटर्स इस फिल्म का हिस्सा है. अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो आपको इसे अपनी वॉचलिस्ट में जरूर एड करना चाहिए.

प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का तड़का, क्राइम थ्रिलर से कॉमेड़ी तक रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज

चार यार सीजन 1

अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है. इस फिल्म की कहानी जय, टोनी, साहिल और समीर नाम के चार मिडल क्लास दोस्तों की कहानी है. जय की गर्लफ्रेंड की मदद के लिए ये चारों एक गेंगस्टर से 10 लाख रुपये का लोन ले लेते हैं. इसके बाद कहानी मजेदार टर्न लेती है.

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कॉमरेड कल्याण

ये एक तेलुगु एक्शन-कॉमेडी है. इस फिल्म में आपको श्री विष्णु (कल्याण) और कॉमेडियन सत्य (दुबई बाबू) के बीच बढ़िया ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. इस फिल्म में कल्याण अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए नक्सली होने का नाटक करता है, जिससे उसे रुपये मिल सकें और उसके परिवार का कर्ज उतर जाए. लेकिन मजा तब आता है, जब पुलिस उसे सच में नक्सली समझ लेती है.

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द टर्मिनल लिस्ट

द टर्मिनल लिस्ट में आपको ब्लॉकबस्टर लेवल का मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा. इस फिल्म में सस्पेंस की भी कमी नहीं है. अगर आपको ससंपेंस वाली एक्शन फिल्में पसंद है, तो इस फिल्म को आपकी विशलिस्ट में जरूर होना चाहिए.

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एपोकैलिप्स ज़ेड: न्यू वर्ल्ड

अगर आप मिलिट्री एक्शन के दीवाने हैं, तो आपको ज़ॉम्बी जॉनर की ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.  1 घंटे 38 मिनट की इस फिल्म में कमाल के वीएफएक्स इस्तेमाल किए गए हैं.

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ड्राइव: द प्रिटेंडर्स

ये एक जर्मन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म मे एक रेसर और कार मैकेनिक की केमिस्ट्री दिखाई गई है. दोनों कैसे दुश्मन से दोस्त बनते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है तो आपको इसे अपनी वॉचलिस्ट में एड कर लेना चाहिए.

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लव इन डिसगाइज सीजन 1

अगर आप के-ड्रामा के शौकीन हैं, लेकिन रोमांस से ज्यादा सस्पेंस पसंद है, तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए. इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें एक बिजनेस ग्रुप के वारिस को उसकी सेक्रेटरी की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है. लेकिन असल कातिल कौन है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा.

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आई एम हैंडसम (सिंस 2009)

अगर आपका इमोशनल फिल्म देखने का मन है तो ये तेलुगु फैमिली ड्रामा आपके लिए परफेक्ट ऑपशन है. इस कहानी में लड़का एक ऐसी डॉक्टर को प्यार में विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, जिसका प्यार और रिश्तों से भरोसा उठ चुका है. इस कहानी में लड़के के पिता का भी अहम रोल है.


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द डार्क हेवन

ये मर्डर मिस्ट्री आपको खूब एंटरटेन करेगी. ये एक ऐसे गांव की कहानी है, जहां हर सात साल में जून के महीने में पुरुषों की मौत होती है, जिसका कारण कोई नहीं जानता. ये देखना इंटरेस्टिंग होगी कि ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है. इस कहानी में आपको भरपूर सस्पेंस मिलेगा.

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मेक मी टिंगल सीजन 1

ये एक रॉम-कॉम ड्रामा है. फिजिकल इंटिमेसी पर दो बिलकुल अलग सोच वाले लोगों एडल्ट वेलनेस स्टार्टअप कंपनी की मार्केटिंग के कारण मिलते हैं, तो क्या होता है, ये देखना बेहद मजेदार होगा. इस ड्रामा में बिना किसी अश्लीलता के कहानी को दिखाया गया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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