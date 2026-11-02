SRK की 'किंग' का प्री-रिलीज तूफान, 400 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से पहले कमाए 800 करोड

शाहरुख खान की आखिरी फिल्म साल 2023 में आई 'डंकी' थी, उस साल एक्टर की दो और ब्लॉकबस्ट फिल्में आई थीं 'पठान' और 'जवान'. तब से फैंस सुपरस्टार की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली तीन साल के ब्रेक के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाले हैं.

दरअसल एक्टर की 'किंग' इस दिसंबर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. वहीं दिलचस्प बात येहै कि 'किंग'ने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. चलिए यहां आपको डिटेल में बताते हैं कि शाहरुख खान की 'किंग'ने रिलीज से पहले ही छप्परफाड़ कमाई कैसे कर डाली है?

रिलीज से पहले 'किंग' ने कमा डाले 800 करोड़?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग'400 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बताई जा रही है. वहीं इसने रिलीज से पहले ही 750 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जिससे सिनेमाघरों में इसके आने से पहले ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. बता दें कि इतने शानदार आंकड़े फिल्म की रिलीज से पहले हुए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, स्ट्रीमिंग डील्स और अन्य कमर्शियल डील्स की वजह से सामने आए हैं.





डिजिटल-ओटीटी राइट्स से कमा डाले 200 करोड़ से ज्यादा

बताया जा रहा है कि 'किंग'के डिजिटल या ओटीटी राइट्स काफी मोटी रकम में बिके हैं. गौरतलब है कि दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स द्वारा शाहरुख खान की इस अपकमिंग फिल्म के सभी भाषाओं के ग्लोबल स्ट्रीमिंग राइट्स 275 करोड़ में खरीदने की खबरें हैं.

बेहद महंगे बिके थिएट्रिकल राइट्स

बता दें कि 'किंग' के थिएट्रिकल राइट्स भी काफी महंगे बिके हैं. पेन मरुधर ने इस फिल्म के ऑल-इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए हैं और इसके लिए बेहद 250 करोड़ की बेहद मोटी रकम चुकाई है.

ओवरसीज राइट्स की भी हुई काफी एक्सपेंसिव डील

घरेलू राइट्स ही नहीं 'किंग' के ओवरसीज राइट्स की डील भी काफी तगड़ी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्स फिल्म्स ने मिनिमम गारंटी डील पर विदेशी थिएट्रिकल राइट्स हासिल किए हैं और इसके लिए 175 करोड़ रुपये चुकाए हैं. ओवरीसज में





इन कमर्शियल डील्स से भी 'किंग' ने कर डाली है मोटी कमाई

बता दें कि किंग के सैटेलाइट / टीवी राइट्स लगभग 90 करोड़ में बिके हैं. जबकि म्यूजिक राइट्स के लिए 45 करोड़ की डील हुई है. इसी के साथ शाहरुख खान की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 835 करोड़ की मोटी कमाई कर डाली है.

'किंग' ने रिलीज के पहले कितना कमा डाला प्रॉफिट

बता दें कि 'किंग' का अनुमानित बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. ऐसे में इसने रिलीज से पहले 435 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

'किंग' रिलीज डेट

बता दें कि 'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही ब्लॉकबस्टर पठान दी थी. वहीं 'किंग' की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल सहित कई कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.