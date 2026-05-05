(Source: ECI/ABP News)
हिमेश रेशमिया के गाने 'शराब' का फर्स्ट लुक आउट, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर मचाएंगी धमाल
Himesh Reshamiya Song: मशहूर गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया म्यूजिक वर्ल्ड में धमाल मचाने को तैयार हैं. इस बार वो एक हाई-एनर्जी ट्रैक सॉन्ग 'शराब' में मानुषी छिल्लर के साथ पहली बार नजर आएंगे.
म्यूजिशियन हिमेश रेशमिया एक बार फिर अपने फैंस के लिए नया गाना 'शराब' लेकर आ रहे हैं. ये एक हाई-एनर्जी ट्रैक है, जिसका फर्स्ट लुक गायक ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किया.
पहली बार साथ दिखेंगे हिमेश और मानुषी
इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहली बार हिमेश रेशमिया और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर नजर आने वाली हैं. इस जोड़ी को एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए काफी शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है. इस म्यूजिक वीडियो का निर्देशन और कोरियोग्राफी मशहूर जोड़ी पीयूष और शाजिया ने की है, जो अपने अनोखे डांस स्टेप्स के लिए जाने जाते हैं.
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गाने को खुद हिमेश रेशमिया ने गाया है, लेकिन इस बार संगीत की कमान रजत नागपाल ने संभाली है. गाने के बोल राणा सोतल ने लिखे हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वे युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. हिमेश रेशमिया ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर कर लिखा, 'जय माता दी. चलो धमाल मचाते हैं. एक बार सुनना काफी नहीं होगा. शराब के लिए बने रहें. टीजर मंगलवार सिर्फ यूट्यूब चैनल पर आएगा'.
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गाने के पोस्टर का फर्स्ट लुक आते ही फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. हाई-एनर्जी गानों के लिए मशहूर हिमेश और ग्लैमरस मानुषी छिल्लर की केमिस्ट्री इस गाने में कैसी दिखेगी. ये देखना दिलचस्प होगा. पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक स्टाइलिश और बड़े स्तर पर फिल्माया गया म्यूजिक वीडियो होगा.
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क्या 'आप का सुरूर' की तरह शराब भी होगा हिट?
हिमेश रेशमिया के नॉन-फिल्मी एल्बमों ने भारतीय संगीत जगत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है. उनके एल्बम 'आप का सुरूर' की कथित तौर पर 55 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकीं, जिससे ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉन-फिल्मी एल्बम बन गया. ये सिर्फ 'थ्रिलर' के बाद दूसरे नंबर पर है. फिलहाल, हिमेश सलमान खान की बहुचर्चित वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के संगीत पर काम करने में बिजी हैं.
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