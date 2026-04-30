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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- पता नहीं उनके बिना जिंदगी कैसे बिताऊंगी

धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- पता नहीं उनके बिना जिंदगी कैसे बिताऊंगी

हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र के जाने के बाद से खुद को बड़ी मुश्किलों से संभाल रही हैं. हाल ही में हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका परिवार खुद को धीरे-धीरे संभाल रहा है. एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के जाने के बाद से बहुत गम में हैं और खुद को मुश्किलों से संभाल रही हैं. हाल ही में हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हेमा मालिनी धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गईं. उनकी आंखें नम हो गई.

हेमा मालिनी ने कहा, 'उनकी जर्नी में जुनून, लगन और ऑडियंस का बेपनाह प्यार देखने को मिला. वो हमेशा कहते थे कि फिल्म दिलों से जुड़ने का जरिया है. वो फिल्मों में काम करने और कैमरे के सामने होने को लेकर बहुत जुनूनी थे. उनकी लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं देख सकती थी कि वो कितने जुनूनी थे.'

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हेमा मालिनी हुईं इमोशनल

आगे हेमा ने कहा, 'धर्मेंद्र ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से और अपने बिहेवियर से लाखों लोगों के दिलों को छुआ. उन्होंने एक्टर, दोस्त और एक पिता के तौर पर बहुत लोगों को और यंग पीढ़ी को इंस्पायर किया. वो एक महान इंसान हैं. मैं खुद को इसीलिए खुशकिस्मत मानती हूं कि मैं उनके साथ थी. मैं अब उन्हें बहुत मिस करती हूं. वो अब हमारे बीच नहीं हैं. मुझे नहीं पता कि उनके बिना मैं बाकी की जिंदगी कैसे बिताऊंगी.'

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बता दें कि हाल ही में BAFTA में धर्मेंद्र को सम्मान दिया गया. इस बारे में बात करते हुए हेमा ने Variety से कहा-वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी मौजूदगी सरहदों से परे थी. दुनियाभर में उनके चाहने वाले थे. विदेश में जिस तरह से लोग उन्हें घेर लेते थे.

मालूम हो कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई. इस शादी से धर्मेंद्र को दो बेटियां और दो बेटे अजेता-विजेता-सनी और बॉबी देओल थे. 

धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी. हेमा और धर्मेंद्र के दो बेटिया ईशा और अहाना देओल हैं.

Published at : 30 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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Dharmendra Hema Malini
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