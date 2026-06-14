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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaunted 3D Box Office: 'हॉन्टेड 3डी' ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में मचाई धूम, कंगना-इम्तियाज की फिल्मों को पछाड़ा

Haunted 3D Box Office: 'हॉन्टेड 3डी' ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में मचाई धूम, कंगना-इम्तियाज की फिल्मों को पछाड़ा

'हॉन्टेड 3डी' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने दो दिन में ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 12:19 PM (IST)
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मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' को फैंस पसंद कर रहे हैं. फिल्म 12 जून को रिलीज हुई. इस हॉरर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ रिलीज हुई 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्में टिक नहीं पाई हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'हॉन्टेड 3डी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 3770 शोज मिले और फिल्म को 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

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वहीं पहले दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को पहले दिन 2907 शोज मिले और 15.4 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने दो दिन में टोटल 5.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 6.78 करोड़ कमाए. 

फिल्म ने 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' को पछाड़ दिया है. 'मैं वापस आऊंगा' ने दो दिन में 3 करोड़ और 'भारत भाग्य विधाता' ने दो दिन 2.45 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को विक्रम भट्ट, मनीष पी चव्हाण ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को महेश भट्ट, शुभम धीमन और Suhrita Das ने लिखा है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, गौरव बाजपेयी और प्रणीत भट्ट जैसे स्टार्स हैं. 

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इन फिल्मों में दिखे मिमोह चक्रवर्ती

मिमोह चक्रवर्ती की बात करें तो वो दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं. उन्होंने 2008 में फिल्म जिम्मी से करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 2011 में हॉन्टेड 3डी में दिखे. उन्होंने लूट, रॉकी, होली स्मोक, तुक्का फिट, अब मुझे उड़ना है, मैं मुलायम सिंह यादव, प्राइड, ओए भूतनी के जैसी फिल्में की हैं. अब वो Haunted 3D: Echoes of the Past में नजर आ रहे हैं. 

मिमोह लंबे समय से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे होने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई. अब हॉन्टेड 3डी शानदार परफॉर्म कर रही है. उम्मीद है कि इस फिल्म मिमोह का करियर चल निकले.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jun 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Box Office Haunted 3D
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