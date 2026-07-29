आमिर खान को भेजी गई धमकी का ऑडियो वायरल, आरजू बिश्नोई ने की सबक सिखाने की बात
आमिर खान को कुछ समय पहले धमकी मिली थी. आमिर खान पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और सबक सिखाने की बात कही.
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को हाल ही में धमकी मिली थी. इस धमकी भरे ऑडियो मैसेज को भेजने के लिए की स्वीडन देश के VPN का इस्तेमाल किया गया. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आमिर खान को धमकी मिली थी.
धमकी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमे बोल रहा शख्स अपने आपको आरजू बिश्नोई बता रहा है. आरजू बिश्नोई कह रहा है कि आमिर खान ने लव जिहाद को बढ़ावा दिया जो देश की संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ है. धमकी में आगे आमिर खान को सबक सिखाने की बात भी कही है.
पुलिस ने अब तक FIR नहीं की दर्ज
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरज़ू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई का सोशल मीडिया पर फेसबुक का एक पोस्ट और ऑडियो आया था. इस मामले में पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस इस मैसेज को भेजने वाले का पता लगा रही है.
पुलिस ने कहा कि हमें इनिशियल IP एड्रेस स्वीडन देश का मिला है. पर वहां से ये IP बाउंस कर रहा है क्योंकि VPN और टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर भेजा गया है.
बता दें कि आमिर खान पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा हैं. उन्होंने 5 जुलाई को तीसरी शादी की. आमिर मे गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी की. उन्होंने रजिस्टर मैरिज की और इस शादी में सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स ही नजर आए थे. शादी के बाद आमिर खान पर लव जिहाद के आरोप लगे और तीसरी शादी करने पर उन्हें ट्रोल किया गया.
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आमिर खान ने दिया था जवाब
आमिर ने लव जिहाद के आरोपों पर जवाब भी दिया था. उन्होंने कहा था, 'हमारा परिवार बहुत मिलनसार है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदू से हुई है. मेरी बेटी आयरा की शादी भी एक हिंदू से हुई है. मेरे कजिन मंसूर ने भी ईसाई महिला से शादी की है. किरण, रीना या फिर गौरी में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला. हमारी शादियां कानूनी तौर पर हुई थी. वहीं गौरी तो हिंदू भी नहीं हैं वो ईसाई हैं. वो भी वैसी ईसाई जो धर्म ज्यादा फॉलो नहीं करती.'
बता दें कि आमिर खान ने तीन शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी रीना के साथ की थी. रीना और आमिर के दो बच्चे हैं एक बेटा जुनैद और एक बेटी आयरा खान. रीना संग उनकी शादी 16 साल चली. इसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया और फिर किरण से शादी की. किरण और आमिर के एक बेटा आजाद है. उनकी शादी भी 16 साल ही चली.