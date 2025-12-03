Happy Patel Announcement: आमिर खान ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट, ये होंगे लीड एक्टर्स
Happy Patel Announcement: आमिर खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनके प्रोडक्शन हाउस ने नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. इस फिल्म का नाम हैप्पी पटेल है.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं. आमिर खान आखिरी बार फिल्म सितारे जमीन पर में नजर आए थे. अब उन्होंने नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. आमिर खान की इस फिल्म का नाम हैप्पी पटेल है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके आमिर ने इसकी अनाउंसमेंट की है.
आमिर ने फिल्म की अनाउंसमेंट बड़े ही मजेदार अंदाज में की है. इस फिल्म में वीर दास और मोना सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म को वीर दास ने ही डायरेक्ट किया है. ये एक स्पाइ-थ्रिलर फिल्म है. जिसे देखकर खुद आमिर काफी इंप्रेस हो गए हैं.
मजेदार अंदाज में की अनाउंसमेंट
वीडियो में आमिर खान, वीर दास से पूछते नजर आते हैं कि आखिर वो फिल्म में एक्शन, रोमांस और यहां तक कि आइटम नंबर को किस अंदाज में दिखाने वाले हैं. आमिर को लगातार यह चिंता सताती दिखती है कि ऑडियंस इस सब पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, जबकि उसी समय वीडियो में दूसरे लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं. उनकी बातचीत का यह मजेदार कंट्रास्ट पूरे अनाउंसमेंट को बेहद मनोरंजक बना देता है. इतना तो पक्का है कि एक बिल्कुल अलग तरह की सिनेमा आने वाली है.
कब होगी रिलीज
आमिर खान प्रोडक्शन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- क्या बनाया से 'क्या बनाया तक, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और कुछ जासूसी चीजों के वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए. हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
बता दें आमिर खान अपनी फिल्में बहुत सोच-समझकर ही चुनते हैं. कहानी में जब कुछ नयापन होता है वो तभी इस पर काम करते हैं. अब देखना होगा हैप्पी पटेल लोगों को कितना पसंद आती है.
