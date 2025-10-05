माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के फिल्म साजन की मेकिंग के दौरान रिलेशनशिप में होने की अफवाहें थीं. उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया. राइटर हनीफ जावेरी ने अब दोनों को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने दावा किया कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में संजय की गिरफ्तारी के बाद माधुरी ने संजय से दूरी बना ली थी.

माधुरी ने संजय से बना ली थी दूरी

मेरी सहेली के साथ इंटरव्यू में हनीफ जावेरी ने कहा, 'जब संजय दत्त जेल में थे तो फिल्म इंडस्ट्री ने उनके अरेस्ट खिलाफ प्रोटेस्ट किया. लेकिन माधुरी ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया. जब संजय जमानत पर रिहा हुआ तो डायरेक्टर अफजल खान ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. माधुरी ने कहा था कि वो पार्टी अटेंड करेंगी. मुझे भी पार्टी में होना था. एक साइड पर स्टेज था और दूसरी तरफ टेबल और कुर्सियां थीं. मैं वहां बैठा था. मैंने देखा कि माधुरी ने सेक्रेटरी और कुछ लोगों के साथ एंट्री ली. लेकिन स्टेज पर जाने के बजाय वो वहीं रुक गए और मेरे पास वाली सीट पर बैठ गए.'

आगे उन्होंने कहा, 'मैंने नोटिस किया कि वो बैचेन थे. मुझे लगा कि वो जल्द ही स्टेज पर पहुंच जाएंगे. लेकिन स्टेज पर जाने की बजाय माधुरी वेन्यू से ही चली गईं. संजय की गिरफ्तारी के बाद सभी फोटोग्राफर माधुरी और संजय के साथ में फोटो के लिए इंतजार कर रहे थे. मुझे पता था कि वो क्यों चली गईं. माधुरी संजय के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं चाहती थीं.'

हनीफ जावेरी ने दावा किया कि माधुरी और संजय कुछ समय के लिए साथ थे. माधुरी की मां उनकी शादी करवाना चाहती थीं. लेकिन जब संजय अरेस्ट हुए तो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, 'माधुरी को डर था कि उन्हें भी इंवेस्टिगेट किया जाएगा.'

दोनों ने सालों तक साथ काम नहीं किया. 2019 में फिल्म कलंक में उन्होंने साथ काम किया.