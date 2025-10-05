जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर में लगी है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. वहीं फिल्म के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है.

तीसरे दिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने तीसरे दिन 7.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के तीसरे दिन के आंकड़े ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने तीसरे दिन 7.25 करोड़ का बिजनेस किया है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 22 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जाह्नवी कपूर के करियर की टॉप 5 फिल्मों में आ गई है. फिल्म जाह्नवी के करियर के पांचवी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रूही (21.93 करोड़), उलझ (9.07 करोड़), मिली (2.82 करोड़), होमबाउंड (2.59 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है.

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 के साथ है. कांतारा चैप्टर 1 के सामने ये फिल्म फीकी पड़ गई है. हालांकि, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने अर्जुन कपूर की मेरे हसबैंड की बीवी (12.85 करोड़) और जुनैद खान और खुशी कपूर (जाह्नवी की बहन) लवयापा (8.85 करोड़) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली. फिल्म ने दूसरे दिन 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बात करें तो इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में प्राजक्ता कोहली ने कैमियो किया है. फिल्म को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं. बिजुरिया से लेकर पनवाड़ी तक सभी चार्टबीट पर टॉप पर हैं.