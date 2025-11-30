विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को न तो अच्छी ओपनिंग मिली और न ही आगे आने वाले दिनों में इसकी कमाई बढ़ी. फिल्म को रिलीज हुए आज तीन दिन हो चुके हैं और पहले ही वीकेंड में फिल्म की हालत बहुत खराब हो चुकी है.

फिल्म अपने टोटल बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा भी ओपनिंग वीकेंड में नहीं निकाल पाई है. फिल्म की तीसरे दिन की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म को ओपनिंग डे पर 50 लाख रुपये का ही बिजनेस मिल पाया. दूसरे दिन की कमाई पहले दिन से भी कम रही और सिर्फ 45 लाख रुपये पर जाकर रुक गई. वहीं तीसरे दिन यानी आज 6:35 बजे तक विजय वर्मा की फिल्म ने सिर्फ 10 लाख कमाते हुए टोटल 1.05 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं.

बता दें कि ये आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें अभी बदलाव हो सकता है.

'गुस्ताख इश्क' का बजट कितना?

बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक फिल्म का बजट बहुत कम है. इसे सिर्फ 25 करोड़ रुपये में बनाया गया है. हालांकि, फिल्म इसका 10 प्रतिशत हिस्सा भी पहले वीकेंड में नहीं निकाल पाई है. अब मेकर्स के लिए ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है.

'तेरे इश्क में' के बाद 'धुरंधर' पहुंचाएगी फिल्म को नुकसान?

विभु पुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के साथ धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' रिलीज हुई. लोगों ने धनुष की फिल्म को ज्यादा तरजीह दी और 'तेरे इश्क में' पिछड़ती चली गई. अब अगले शुक्रवार यानी सिर्फ 5 दिन बाद रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' आने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग ले सकती है. ऐसे में 'गुस्ताख इश्क' के लिए हिट टैग पा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है.