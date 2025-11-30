इन दोनों 'तेरे इश्क में' का जलवा हर तरफ है. फिल्म पहले ही वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुकी है. ऐसे में जान लेते हैं कि इस फिल्म के सामने पहले से मौजूद दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' का कैसा हाल है.

साथ ही, जानेंगे कि ये फिल्म अपना बजट निकालने से कितनी दूर हैं और इनमें से क्या कोई फिल्म हिट होने की तरफ बढ़ भी रही है?

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन और रकुल प्रीत की इस रोमांटिक कॉमेडी को बॉक्स ऑफिस पर आज 17 दिन पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म ने 16 दिन में 69.65 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं आज 6:05 बजे तक फिल्म की कमाई 0.89 करोड़ और टोटल कलेक्शन 70.54 करोड़ पहुंच चुका है.





'दे दे प्यार दे 2' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

इस फिल्म का बजट कोईमोई के मुताबिक 135 करोड़ रुपये है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 104.50 करोड़ रुपये का बिजनेस 15 दिनों में किया. फिल्म को हिट होने के लिए करीब 270 करोड़ कमाने होंगे और फिल्म अभी तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फरहान अख्तर की ये वॉर फिल्म इंडिया चाइना वॉर पर बेस्ड है. फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन हो चुके हैं. फिल्म का 9 दिनों का कलेक्शन 16.15 करोड़ रहा. वहीं आज अभी तक 10वें दिन की कमाई के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक 0.62 करोड़ कमाते हुए फिल्म ने टोटल 16.77 करोड़ बटोर लिए हैं.





क्या हिट हो पाएगी '120 बहादुर'?

फरहान अख्तर की ये फिल्म फिल्मीबीट के मुताबिक करीब 85 करोड़ में तैयार की गई है. यानी फिल्म को हिट होने के लिए 170 करोड़ के आसपास कमाना होगा जबकि फिल्म 8 दिनों में 20.25 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई ही कर पाई है. आने वाले दिनों के साथ फिल्म मेकर्स की उम्मीदें और कम होती जा रही हैं.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया बॉक्स ऑफिस डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है)