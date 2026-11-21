सोनू निगम बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. वो अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीतना जानते हैं. हाल ही में उन्होंने फ्लाइट में कुछ ऐसा किया, जिसने यात्रियों का सफर यादगार बना दिया. दरअसल, रायपुर से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्रियों ने सोनू के ही गाने गाकर उन्हें खास सरप्राइज दिया. इसके बाद सिंगर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और फ्लाइट के अंदर ही छोटा सा लाइव कॉन्सर्ट कर दिया.

यात्रियों ने फ्लाइट में गाए सोनू निगम के गाने

सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में फ्लाइट में बैठे यात्री सोनू निगम के मशहूर गाने गाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान यात्रियों ने फिल्म 'कल हो ना हो' का टाइटल ट्रैक और फिल्म 'ओम शांति ओम' का गाना 'मैं अगर कहूं' गाया. सोनू यात्रियों को गाते देख काफी खुश हुए और अपने फोन से इस पूरे पल को रिकॉर्ड करने लगे.

सोनू निगम ने रिकॉर्ड किया वीडियो

इस दौरान यात्री भी अपने फोन से सोनू का वीडियो बनाते नजर आए. फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के बाद सिंगर ने एक और वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट के साइन बंद होने के बाद भी यात्री अपनी सीट पर बैठे रहे और उनका इंतजार करते रहे. सोनू ने इस पर लिखा, 'सीट बेल्ट के साइन बंद हो चुके हैं और फिर भी ये लोग बैठे हैं. इससे साफ है कि इन्हें मेरे शो का इंतजार है.'

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सोनू निगम ने भी यात्रियों के लिए गाए गाने

यात्रियों का इतना प्यार देखकर सोनू निगम भी खुद को गाने से रोक नहीं पाए. उन्होंने फ्लाइट में ही यात्रियों के लिए मिनी कॉन्सर्ट शुरू कर दिया. इस दौरान सोनू ने सबसे पहले फिल्म 'मैं हूं ना' का गाना 'किसका है तुमको इंतजार' गाया. इसके बाद उन्होंने 'तुझे लगे ना नजरिया' और अपना मशहूर गाना 'कल हो ना हो' भी सुनाया. सिंगर की आवाज सुनकर फ्लाइट में मौजूद यात्री काफी खुश हो गए.

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सोनू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऐसा प्यार सिर्फ सपनों में ही मिलता है. आप सभी का शुक्रिया.' उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस भी सोनू के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

करीब चार दशक से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं सोनू निगम

बता दें कि सोनू निगम म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर हैं. वो करीब चार दशक से गाने गा रहे हैं और अब तक अलग-अलग भाषाओं में 1000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं. 'कल हो ना हो', 'मैं अगर कहूं', 'अभी मुझमें कहीं', 'साथिया' और 'सूरज हुआ मद्धम' जैसे उनके कई गाने आज भी लोगों के पसंदीदा हैं.