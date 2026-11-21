विदेशों में भी बॉलीवुड फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है. हाल के सालों मे बॉलीवुड फिल्मों के लिए इंटरनेशन मार्केट का भी बढ़ गया है. नॉर्थ अमेरिका और यूएई के अलावा अब चीन में भी भारतीय फिल्में खूब कमाई कर रही हैं. फिलहाल रामायण ओवरसीज में बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बनी हुई है. चलिए यहां जानते हैं रणबीर कपूर की 'रामायण' ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कौन से नंबर पर है?

'रामायण' ने ओवरसीज में 16 दिनों कितना कर डाला है कलेक्शन?

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 16वें दिन ओवरसीज में 8 करोड़ की कमाई की. इसी के साथ इस फिल्म ने विदेशों में रिलीज के 16 दिनों में 523 करोड़ की कमाई कर डाली है. जबकि दुनियाभर में इसका 16 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 1574.60 करोड़ पहुंच गया है.

ओवरसीज में बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 लिस्ट में किस नंबर पर है 'रामायण'?

'रामायण' ने ओवरसीज में 523 करोड़ की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इसने 'धुरंधर 2' के 421 करोड़ और 'बजरंगी भाईजान' के 482.54 करोड़ के ओवरसीज के लाइफटाइम कलकेशन को पीछे छोड़ दिया है. जिसके बाद ये फिल्म ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. यानी ये ओवरसीज में महज 16 दिनों में बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. बता दें कि पहले और दूसरे नंबर पर आमिर खान की दो फिल्मों (दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार) ने कब्जा किया हुआ है.

ये हैं ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट





दंगल -1535.3 करोड़ सीक्रेट सुपरस्टार- 822.92 करोड़ रामायण- 523 करोड़ (16 दिनों का कलेक्शन) बजरंगी भाईजान- 482.54 करोड़ धुरंधर 2- 451 करोड़ पठान- 412 करोड़ जवान- 406 करोड़ अंधाधुन- 361 करोड़ पीके- 303 करोड़ धुरंधर- 299.35 करोड़

'रामायण' स्टार कास्ट

'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म के अन्य कलाकारों में रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, सनी देओल और अरुण गोविल सहित कई शामिल हैं. ये फिल्म 5 नवंबर को दिवाली से पहले रिलीज हुई थी. वहीं इसका दूसरा पार्ट साल 2028 की दिवाली पर रिलीज होगा.

