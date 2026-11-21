5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म में यश ने रावण का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों की खूब तारीफ मिल रही है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म में यश की दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है.

'केजीएफ' स्टार यश अपनी मस्कुलर बॉडी और शानदार फिजीक के लिए भी जाने जाते हैं. खुद को फिट रखने के लिए वो एक अनुशासित डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं.

क्या है यश की फिटनेस का राज?

हेल्थ योगी की रिपोर्ट के मुताबिक, यश अपने दिन की शुरुआत हैवी ब्रेकफास्ट से करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों शामिल होते हैं.

उनके नाश्ते में नट्स के साथ एक बड़ा बाउल, ब्राउन ब्रेड के पांच स्लाइस, आठ अंडों का सफेद हिस्सा, सब्जियां, तरबूज और पपीता शामिल होता है.

इसके बाद सुबह करीब 11 बजे वो प्रोटीन शेक लेते हैं.

उनकी डाइट में मछली भी प्रोटीन के सोर्स के तौर पर शामिल है.

शाम को जिम जाने से पहले यश ब्राउन ब्रेड के चार स्लाइस और चार केले खाते हैं.

वो रात का खाना हल्का रखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देते हैं कि उसमें पर्याप्त प्रोटीन हो.

इसके अलावा, एक्टर जंक फूड से दूरी बनाते हैं और साफ-सुथरी डाइट फॉलो करते हैं.

दो बार वर्कआउट करते हैं यश

रिपोर्ट के मुताबिक, यश दिन में दो बार वर्कआउट करते हैं और अपने फिटनेस शेड्यूल को नियमित रखते हैं. शाम के वर्कआउट में उनका खास फोकस वेट ट्रेनिंग पर होता है. एक्टर का मानना है कि फिटनेस के लिए निरंतरता बेहद जरूरी है, इसलिए वो अपने वर्कआउट सेशन मिस नहीं करते.

'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, रवि दुबे ने लक्ष्मण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है.

इसके अलावा फिल्म में दशरथ के रोल में अरुण गोविल, कैकेयी के किरदार में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह, मंथरा के किरदार में शीबा चड्ढा और भरत के रोल में आदिनाथ कोठारे शामिल हैं. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' को रिलीज हुए 16 दिन हो गए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में 1,051.60 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 880.05 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

वहीं, विदेशों में फिल्म ने 16वें दिन 8 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 523 करोड़ रुपये पहुंच गया है. अब फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,574.60 करोड़ रुपये हो चुका है.