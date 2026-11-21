बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक नन्हा फैन उन्हें गाल पर किस करता नजर आ रहा है. बच्चे की इस हरकत पर सिद्धार्थ भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

डिनर डेट के बाद नन्हे फैन से मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा

दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा शुक्रवार, 20 नवंबर की रात मुंबई के बांद्रा में अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ डिनर डेट पर पहुंचे थे. दोनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया. सिद्धार्थ और कियारा जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. डिनर के बाद जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए तो कियारा कार में जाकर बैठ गईं और सिद्धार्थ भी उनकी तरफ जाने लगे. तभी एक्टर की नजर अपने पिता की गोद में मौजूद एक छोटे बच्चे पर पड़ी.

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बच्चे ने किया सिद्धार्थ मल्होत्रा के गाल पर किस

सिद्धार्थ बच्ची और उसके पिता के पास रुके और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने लगे. इसी दौरान नन्हे फैन ने प्यार से सिद्धार्थ के गालों को पकड़ा और उन्हें किस कर लिया. बच्चे की इस प्यारी हरकत को देखकर एक्टर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई. वो काफी खुश नजर आए और अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

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सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले- 'सो स्वीट!'

बच्चे के इस अंदाज पर सिद्धार्थ ने प्यार से रिएक्शन दिया. वो 'सो स्वीट!' कहते हुए मुस्कुराने लगे. ये पूरा पल कैमरे में कैद हो गया. अब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैंस को सिद्धार्थ का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं सिद्धार्थ-कियारा

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. कपल ने अक्टूबर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी थी. तस्वीर में दोनों के हाथ एक-दूसरे के हाथों में थे और उनकी बेटी के नन्हे हाथों में बच्चे के छोटे-छोटे मोजे नजर आ रहे थे. इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'एक बार फिर हमें सबसे बड़ा तोहफा मिला है. हमारा दिल प्यार और आभार से भरा हुआ है.'

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सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी 2023 को शादी की थी. इसके बाद 15 जुलाई 2025 को उनके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सरायाह मल्होत्रा रखा. अब कपल अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है.