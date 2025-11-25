एक्टर धर्मेंद्र के चले जाने से सभी दुख में हैं. शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक ने धर्मेंद्र की याद में पोस्ट की और उन्हें श्रद्धांजलि दी. अब एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनिता आहूजा ने धर्मेंद्र को याद किया है. सुनिता धर्मेंद्र के निधन से सदमे में हैं. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके बचपन के क्रश थे. सुनिता ने धर्मेंद्र के साथ आखिरी मुलाकात के बारे में बात की.

धर्मेंद्र के साथ सुनिता की आखिरी मुलाकात

मिड डे के साथ बातचीत में सुनिता ने कहा, 'मैं बहुत दुखी थीं. वो मेरे बचपन के क्रश थे. गणेश चतुर्थी के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी. ये हमारी आखिरी मुलाकात थी. ईशा देओल ने अपने घर में गणेश चतुर्थी का फंक्शन रखा था. मैं और मेरा बेटा यश वहां गए थे. हमारी मुलाकात धर्मेंद्र जी और हेमा जी से हुई थी.'

आगे सुनिता ने कहा, '2 साल पहले हमने एक स्टेज भी शेयर किया था. मैंने धर्मेंद्र जी के साथ डांस भी किया था. फैमिली के लिए मेरा दिल भर आ रहा है. धर्मेंद्र जी दिग्गज थे. इंडस्ट्री उन्हें याद रखेगी. मातारानी उनकी आत्मा को शांति दे.'

बता तें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया. उनका विले पार्ले श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी. एक्टर गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन श्मसान घाट पहुंचे थे. जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे तब भी गोविंदा उनसे मिलने गए थे.

धर्मेंद्र के आखिरी दिन

धर्मेंद्र को 31 अक्तूबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी. वो धीरे-धीरे रिकवर कर रहे थे. लेकिन फिर अचानक से उनकी तबीयत अचानक से क्रिटिकल हो गई. उनकी फैमिली उन्हें घर ले आई थी. घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था और 24 नवंबर को एक्टर ने दुनिया को अलविदा कर दिया.