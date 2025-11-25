धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर कहां रहती हैं? पति के निधन के बाद किसके साथ रहेंगी

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका 24 नवंबर को निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन से पूरा परिवार टूट गया है. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का भी हाल बुरा है. धर्मेंद्र के चले जाने से वो अकेली हो गई हैं. प्रकाश और धर्मेंद्र 71 साल साथ रहे थे. उनकी शादी 1954 में हुई थी.

धर्मेद्र ने दो शादियां की थी. लेकिन वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही रहते थे. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने खुद बताया था कि वो धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती हैं.

बॉबी देओल ने भी बताया था कि उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं. सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रमोशन के दौरान बताया था कि धर्मेंद्र फार्महाउस में क्यों रहते थे. बॉबी देओल ने बताया था, 'लोगों को ऐसा लगता है कि पापा फार्महाउस में अकेले रहते हैं. पर ये सच नहीं है. मेरी मां उनके साथ फार्म हाउस में रहती हैं. वो खंडाला वाले फार्महाउस में रहते हैं. उन्हें फार्महाउस में रहना पसंद है. वो अब बूढ़े हो गए हैं और वहां कम्फर्ट महसूस करते हैं. वहां खाना और मौसम उनके हिसाब से अच्छा है.'

अब किसके साथ रहेगी प्रकाश कौर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रकाश कौर या तो धर्मेंद्र के साथ फार्महाउस में रहती थीं. या फिर बड़े बेटे सनी देओल के साथ रहती थीं. ऐसे में अब धर्मेंद्र के बाद प्रकाश के सनी देओल के साथ ही रहने की खबरें हैं.

काफी समय तक बीमार थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे. उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. धीरे-धीरे धर्मेंद्र की हालत गंभीर होने लगी थी. उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया था. हालांकि, फिर धर्मेंद्र ट्रीटमेंट को रिसपॉन्ड करने लगे थे. धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर उन्हें अपने साथ घर ले आई थीं. घर से धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था. लेकिन फिर 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया.