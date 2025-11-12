हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं ठीक हूं', अस्पताल में भर्ती गोविंदा ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, जानें- कब हॉस्पिटल से होंगे डिस्चार्ज?

'मैं ठीक हूं', अस्पताल में भर्ती गोविंदा ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, जानें- कब हॉस्पिटल से होंगे डिस्चार्ज?

Govinda Share His Health Update: अस्पताल में भर्ती होने के बाद गोविंदा ने पहली बार अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है. वहीं उन्होंने फैंस को भी इतना कंर्सन दिखाने के लिए शुक्रिया किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

गोविंदा बीता रात अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें आधी रात को जुहू स्थित क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट कराया गया था. उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर तेज़ी से फैल गई जिसने फैंस को एक्टर की हेल्थ को लेकर काफी परेशान कर दिया था. वहीं अब गोविंदा ने फाइनली खुद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

गोविंदा ने हेल्थ अपडेट किया शेयर
दरअसल गोविंदा ने अपनी हेल्थ को लेकर एएनआई को बताया कि वह ठीक हैं. उन्होंने एक वॉइस मैसेज में कहा, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद... मैं ठीक हूं." इससे उन फैंस ने राहत की सांस ली है जो एक्टर के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे और आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे थे.

गोविंदा के मैनेजर ने एक्टर का दिया था हेल्थ अपडेट
गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया था और बताया था कि अभिनेता होश में हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं. उन्होंने कहा, "डॉक्टर दोपहर में उनकी कंडीशन को रिव्यू करेंगे, जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे. गोविंदा के मेडिकल टेस्ट अभी भी जारी हैं." हालाँकि अस्पताल में भर्ती होने का कारण अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉक्टर अगले कदम पर फैसला लेने से पहले उनकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैंय.

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे गोविंदा
वहीं अस्पताल में भर्ती होने से एक दिन पहले गोविंदा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का हालचाल जानने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे. इस दौरान गोविंदा खुद ड्राइव करते हुए नजर आए थे. बता दें कि गोविंदा उन कई बॉलीवुड हस्तियों में शामिल थे, जो दिग्गज अभिनेता की तबीयत खराब होने के बाद उनका हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे.

गोविंदा कब अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज
वहीं गोविंदा के लीगल एडवाइजर और क्लोज फ्रेंड ललित बिंदल ने बताया कि गोविंदा को इमरजेंसी वार्ड से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी हालत में सुधार है. ललित ने कहा, "कई टेस्ट हो चुके हैं. अब उनकी सभी रिपोर्ट का इंतज़ार है, उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, गोविंदा इस समय आराम कर रहे हैं. अभी तक उन्हें छुट्टी देने की कोई खबर नहीं है क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे. मैंने सुबह गोविंदा से बात की और उन्होंने बताया कि अब उनकी हालत बेहतर है."

 

Published at : 12 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Govinda Govinda Health Update
