गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर

वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा को मंगलवार रात जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 61 वर्षीय अभिनेता अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.उनके मित्र और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने यह जानकारी दी.

ललित बिंदल ने बताया, “गोविंदा जी को अचानक बेहोश होने के बाद क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.”उन्होंने बताया कि अभिनेता के सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर पर नजर रखी जा रही है और डॉक्टर आवश्यक जांचें कर रहे हैं.

कैसी है गोविंदा की तबीयत

बता दें कि गोविंदा को घर पर बेहोश होने के बाद रात 1 बजे के करीब अस्पताल में एडमिट किया गया था. अभी ताजा अपडेट के मुताबिक एक्टर की तबीयत ठीक है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. बताया जा रहा है कि अभिनेता के कई मेडिकल टेस्ट हुए हैं रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है.

एक दिन पहले गोविंदा धर्मेंद्र से मिलने गए थे

दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक एक दिन पहले उन्हें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल जाते देखा गया था. धर्मेंद्र का इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल के बाहर से गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचते हुए भावुक दिखाई दे रहे हैं.

पिछले साल भी अस्पताल में भर्ती हुए थे गोविंदा

पिछले साल अक्टूबर में, गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी. उस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी. घुटने के नीचे चोट लगने के बाद, अभिनेता को उनके जुहू स्थित घर के पास क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया और गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था. एक घंटे की सर्जरी के बाद गोली निकाली गई थी.

उनके मैनेजर के अनुसार, गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी उनकी रिवॉल्वर गिर गई और गोली चल गई थी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने याद करते हुए कहा, "मैं कोलकाता में एक शो के लिए जा रहा था और सुबह करीब 5 बजे का समय था... वो गिरी और चल पड़ी... मैं स्तब्ध रह गया और फिर मैंने खून का फव्वारा निकलते देखा."