हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उम्र में आधी लड़की से शादी करते हैं...', मलाइका अरोड़ा ने एक्स हसबैंड अरबाज खान का नाम लिए बिना कसा तंज!

'उम्र में आधी लड़की से शादी करते हैं...', मलाइका अरोड़ा ने एक्स हसबैंड अरबाज खान का नाम लिए बिना कसा तंज!

Malaika Arora On Judging Women: मलाइका अरोड़ा ने कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले लड़कों पर तंज कसा है. उन्होंने बताया कि कैसे लोग औरतों को हर बात पर जज करते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Dec 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

मलाइका अरोड़ा ने 1998 में अरबाज खान से शादी की थी. लेकिन 2018 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहीं, वहीं अरबाज खान ने शूरा खान से दूसरी शादी कर ली है. हाल ही में मलाइका ने तलाक और अफेयर के मामले में लड़कियों को जज करने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बिना अरबाज खान का नाम लिए कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले लड़कों को लेकर भी बात की है. 

मोजो स्टोरी के लिए बरखा दत्त से बात करते हुए मलाइका अरोड़ा ने कहा- 'आपको लगातार मजबूत होने के लिए आंका जाता है. ये राय तो हमें हर हाल में मिलती ही रहेंगी. मेरे मन में मर्दों के लिए बेहद सम्मान और प्यार है क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ मर्द बहुत अहम और शानदार रहे हैं.'

'अपने से आधी उम्र की किसी लड़की से शादी...'
मलाइका अरोड़ा ने कहा- 'आज अगर कोई मर्द आगे बढ़ने का फैसला करता है, तलाक ले लेता है, अपने से आधी उम्र की किसी लड़की से शादी कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि वाह, क्या मर्द है. लेकिन जब कोई औरत ऐसा करती है, तो उससे सवाल किया जाता है कि वो ऐसा क्यों करेगी? क्या उसे समझ नहीं है? लगातार रूढ़िवादी धारणाएं बनी रहती हैं.'

मलाइका को मां ने दी ऐसी सलाह
मलाइका ने आगे बताया कि जब उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया था तो उनकी मां हैरान रह गई थीं. उन्होंने कहा- 'मेरी मां हमेशा कहती थीं, कि बाहर जाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो और प्लीज पहले लड़के से शादी मत करना जिसके साथ तुम डेट पर गई हो और मैंने ऐसा ही किया. मैंने उस पहले लड़के से शादी की जिसके साथ मैंने डेट किया था. वो समझ नहीं पाती थीं कि मैं ऐसा क्यों करूंगी.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा- वो कहती थीं कि अगर तुम ऐसा करोगी, तो तुम्हें कभी कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या है? और मैं कहती थी कि मां, अब शांत हो जाओ. लेकिन वो हमेशा से हमें जीने और सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं. उन्होंने हमें कभी कुछ करने से नहीं रोका.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 03 Dec 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Arjun Kapoor Shura Khan MALAIKA ARORA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget