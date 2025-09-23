हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'

शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'

Gauri Khan On Shah Rukh Khan National Award: शाहरुख खान को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया. पति को पहला नेशनल अवॉर्ड मिलने पर गौरी खान बेहद खुश नजर आ रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Sep 2025 06:48 PM (IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आज नेशनल फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया है. उन्हें 2023 की फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. सुपस्टार के 33 सालों के फिल्मी करियर में ये उनका पहली नेशनल अवॉर्ड है. ऐसे में शाहरुख खान तो सातवें आसमान पर हैं ही, वहीं उनकी वाइफ गौरी खान भी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं.

शाहरुख खान के पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने पर गौरी खान ने अपनी खुशी जाहिर की है. गौरी ने शाहरुख खान को विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि वो नेशनल अवॉर्ड को रखने के लिए स्पेशल मेंटल डिजाइन कर रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan)


'ये आपकी सालों की मेहनत और...'
गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान का नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी लुक शेयर किया है. ब्लैक कलर का सूट-बूट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए सुपरस्टार डैशिंग दिख रहे हैं. फोटो के साथ कैप्शन में गौरी खान ने लिखा- 'वाह शाहरुख खान, ये क्या शानदार सफर रहा है. नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बधाई! आप इसके हकदार हैं. ये आपकी सालों की मेहनत और लगन का नतीजा है, अब मैं इस अवॉर्ड के लिए एक खास मेंटल डिजाइन कर रही हूं.'

'जवान' का बाक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि शाहरुख खान ने 1992 की फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. 33 सालों में सुपरस्टार ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में कीं और कई अवॉर्ड जीते. हालांकि उन्हें पहले कभी नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला था. 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'जवान' दर्शकों क काफी पसंद आई थी. इसी फिल्म के लिए सुपरस्टार को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. 'जवान' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस फिल्म में किंग खान डबल रोल में दिखाई दिए थे. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
Jawan National Film Award Shah Rukh Khan Gauri Khan
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
विश्व
बिहार
यूटिलिटी
ट्रेंडिंग
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
