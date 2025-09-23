बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आज नेशनल फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया है. उन्हें 2023 की फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. सुपस्टार के 33 सालों के फिल्मी करियर में ये उनका पहली नेशनल अवॉर्ड है. ऐसे में शाहरुख खान तो सातवें आसमान पर हैं ही, वहीं उनकी वाइफ गौरी खान भी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं.

शाहरुख खान के पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने पर गौरी खान ने अपनी खुशी जाहिर की है. गौरी ने शाहरुख खान को विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि वो नेशनल अवॉर्ड को रखने के लिए स्पेशल मेंटल डिजाइन कर रही हैं.

'ये आपकी सालों की मेहनत और...'

गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान का नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी लुक शेयर किया है. ब्लैक कलर का सूट-बूट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए सुपरस्टार डैशिंग दिख रहे हैं. फोटो के साथ कैप्शन में गौरी खान ने लिखा- 'वाह शाहरुख खान, ये क्या शानदार सफर रहा है. नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बधाई! आप इसके हकदार हैं. ये आपकी सालों की मेहनत और लगन का नतीजा है, अब मैं इस अवॉर्ड के लिए एक खास मेंटल डिजाइन कर रही हूं.'

'जवान' का बाक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि शाहरुख खान ने 1992 की फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. 33 सालों में सुपरस्टार ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में कीं और कई अवॉर्ड जीते. हालांकि उन्हें पहले कभी नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला था. 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'जवान' दर्शकों क काफी पसंद आई थी. इसी फिल्म के लिए सुपरस्टार को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. 'जवान' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस फिल्म में किंग खान डबल रोल में दिखाई दिए थे.