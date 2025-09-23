|अवॉर्ड श्रेणी
|फिल्म का नाम
|बेस्ट असमिया फिल्म
|रोगटापु 1982
|बेस्ट बंगाली फिल्म
|डीप फ्रिज
|बेस्ट गुजराती फिल्म
|वश
|बेस्ट हिंदी फिल्म
|कथल
|बेस्ट कन्नड़ फिल्म
|कंदीलू – द रे ऑफ होप
|बेस्ट मलयालम फिल्म
|उल्लोजुक्कु
|बेस्ट मराठी फिल्म
|श्यामची आई
|बेस्ट उड़िया फिल्म
|पुष्करा
|बेस्ट पंजाबी फिल्म
|गोड्डे गोड्डे चा
|बेस्ट तमिल फिल्म
|पार्किंग
|बेस्ट तेलुगु फिल्म
|भगवंत केसरी
|बेस्ट गारो फिल्म
|रिमडोगिटंगा
|बेस्ट ताई फाके फिल्म
|पई तांग
एक्सप्लोरर
National Film Awards 2025: शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, रानी मुखर्जी समेत विनर्स की पूरी लिस्ट
National Film Awards 2025: 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों को नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. शाहरुख खान से करण जौहर तक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया.
आज देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी रखी गई थी. जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग कैटेगिरीज में विनर्स को नेशनल अवॉर्ड देकर सम्मानित किया. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को 33 सालों के करियर में पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला. वहीं रानी मुखर्जी को भी पहली बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके अलावा मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड दिया गया.
- रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित की गईं.
- विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म '12वीं फेल' (हिंदी) को बेस्च फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला.
- '12वीं फेल' के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड दिया गया.
- करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवॉर्ड हासिल किया.
- 'द केरला स्टोरी' के लिए सुदिप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया.
म्यूजिक और सिंगिंग में दिए गए अवॉर्ड
|श्रेणी
|विजेता
|फिल्म/गीत
|भाषा
|बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर
|पी वी एन एस रोहित
|प्रेमिस्तुन्ना (बेबी)
|तेलुगु
|बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर
|शिल्पा राव
|चलया (जवान)
|हिंदी
|बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (गाने)
|जी. वी. प्रकाश कुमार
|वाथी
|तमिल
|बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (बैकग्राउंड स्कोर)
|हर्षवर्धन रमेश्वर
|एनिमल
|हिंदी
|बेस्ट लिरीसिस्ट
|कसरला श्याम
|ओरू पल्लेतूरु (बालागम)
|तेलुगु
|बेस्ट कोरियोग्राफी
|वैभवी मर्चेंट
|ढिंढोरा बाजे रे (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)
|हिंदी
नॉन-फीचर फिल्म अवॉर्ड विनर्स
|अवॉर्ड श्रेणी
|फिल्म का नाम
|सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म
|फ्लावरिंग मैन
|सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर निर्देशन
|द फर्स्ट फिल्म
|सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का डेब्यू (गैर-फीचर)
|माऊ: द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव
टेक्निलकल कैटेगिरी में भी मिले नेशनल अवॉर्ड
|श्रेणी
|विजेता
|फ़िल्म
|भाषा
|बेस्ट सिनेमाटोग्राफी
|प्रसांतानु मोहापात्रा
|द केरल स्टोरी
|हिंदी
|बेस्ट स्क्रिप्ट (ओरिजिनल)
|साई राजेश / रामकुमार बालकृष्णन
|बेबी / पार्किंग
|तेलुगु / तमिल
|बेस्ट डायलॉग राइटिंग
|दीपक किंगरानी
|सिर्फ एक बंदा काफी है
|हिंदी
|बेस्ट साउंड डिजाइन
|सचिन सुदीकरण, हरिहरन मुरलीधरन
|एनिमल
|हिंदी
|बेस्ट एडिटिंग
|मधुन मुरली
|पूक्कालम
|मलयालम
|बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
|मोहनदास
|2018
|मलयालम
|बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन
|सचिन लोवलेकर, दिव्या और निधि गंभीर
|सैम बहादुर
|हिंदी
|बेस्ट मेकअप
|श्रिकांत देसाई
|सैम बहादुर
|हिंदी
|बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी
|नंदू, प्रद्वी
|हनुमान
|तेलुगु
रीजनल फिल्म कैटेगिरी में इन फिल्मों ने जीता अवॉर्ड
