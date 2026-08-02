Friendship Day 2026: अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने खास अंदाज में मनाया फ्रेंडशिप डे
Friendship Day 2026: फ्रेंडशिप डे के मौके पर बॉलीवुड सितारों का भावुक और खास अंदाज देखने को मिला. काजोल, अनुपम खेर और अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर दोस्ती को सेलिब्रेट किया.
हर साल अगस्त के पहले रविवार को दुनियाभर में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. इस खास मौके पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे भी अपने दोस्तों के लिए प्यार जाहिर करते हैं. इस बार भी सेलेब्स ने अपने खास दोस्तों के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट शेयर किए. किसी ने अनदेखी तस्वीरें साझा कीं, तो किसी ने दिल छू लेने वाले मैसेज के जरिए अपनी दोस्ती का जश्न मनाया.
काजोल ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक तस्वीर में वो अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा मुखर्जी के साथ मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आ रही हैं. ये काजोल के बचपन की तस्वीरें हैं.
View this post on Instagram
काजोल ने लिखा इमोशनल नोट
एक्ट्रेस ने लिखा, 'उन्हें फ्रेंडशिप डे की बहुत-बहुत बधाई जो मेरे जन्म से भी पहले से मेरे साथ रही हैं... मुझे ये समझने में बहुत समय लगा कि वो कितनी कीमती हैं और उन्होंने मेरे लिए कितना संघर्ष किया, तब भी जब मैं ये देख नहीं पाती थी... अब मैं उन्हें देख पाती हूं... उन्हें जानती हूं और उनसे और भी ज़्यादा प्यार करती हूं... और आखिर में, मैं वादा करती हूं कि हमेशा उनसे प्यार करूंगी और उनके लिए लड़ूंगी.'
यह भी पढ़ें: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड
अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो
वहीं, एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज फ्रेंडशिप डे है. मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती… उसके दोस्त होते हैं. दोस्ती बिल्कुल टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन जैसी होती है. महीनों बाद मिलो, सालों बाद मिलो… बस बटन दबता है और बात वहीं से शुरू हो जाती है जहां छोड़ी थी. न कोई हिसाब, न कोई शिकायत, न कोई औपचारिकता.'
आज फ्रेंडशिप डे है।❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 2, 2026
मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती… उसके दोस्त होते हैं।
दोस्ती बिल्कुल टेप रिकॉर्डर के पॉज़ बटन जैसी होती है। महीनों बाद मिलो, सालों बाद मिलो… बस बटन दबता है और बात वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ छोड़ी थी। न कोई हिसाब, न कोई… pic.twitter.com/FEUvqMEMxh
उन्होंने आगे लिखा, 'दोस्त सिर्फ़ हंसाते नहीं हैं… वो आपको मज़बूत बनाते हैं. आपको सुकून देते हैं. ये एहसास देते हैं कि अगर कभी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तो कुछ लोग हैं जिन्हें आप बिना सोचे फ़ोन कर सकते हैं. शायद इसी एहसास का नाम दोस्ती है. और सच कहूं… दोस्त सिर्फ़ ज़िंदगी को खुशहाल नहीं बनाते, मन को भी शांत रखते हैं. उनकी वजह से हिम्मत मिलती है, भरोसा मिलता है, और एक अजीब-सी सुरक्षा महसूस होती है.'
अनुपम खेर ने अपने दोस्तों को कहा धन्यवाद
अनुपम ने लिखा, 'आज फ्रेंडशिप डे पर मैं अपने हर दोस्त को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं. और दुनिया के हर उस इंसान को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिसके पास एक भी सच्चा दोस्त है. क्योंकि अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है… तो यकीन मानिए, आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. हैप्पी फ्रेंडशिप डे! ढेर सारा प्यार.'
अनिल कपूर ने किया सतीश कौशिक को याद
फ्रेंडशिप डे के मौके पर अनिल कपूर ने अपने दिवंगत दोस्त और अभिनेता सतीश कौशिक को याद किया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बधाई. आज मुझे अपने प्यारे दोस्त सतीश की बहुत याद आ रही है. आप जानते हैं, हममें से हर किसी का एक ऐसा दोस्त होता है... जब भी आप परेशान या उदास हों, या बस दोस्तों के साथ मज़ाक-मस्ती करना चाहें, थोड़ी गपशप करना चाहें या ज़िंदगी के बारे में बस हंसना चाहें, तो आप उन्हें ही फ़ोन करते हैं. उस बातचीत के बाद बात कहीं और नहीं जाती. सतीश मेरे लिए वही इंसान था.'
View this post on Instagram
उन्होंने आगे लिखा, मुझे उसका मज़ाकिया अंदाज़, उसकी एनर्जी, उसका ज़बरदस्त टैलेंट याद आता है... लेकिन सबसे ज़्यादा, मुझे अपना दोस्त याद आता है. ऐसा कोई मिलना आसान नहीं है जो पूरी यात्रा में आपके साथ रहे. मेरे स्कूल और सेंट ज़ेवियर्स के दिनों के भी दोस्त थे... लेकिन सतीश वो दोस्त था जो मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत से लेकर मेरे बीच से चले जाने के दिन तक मेरे साथ रहा. हमने साथ में तरक्की की, साथ में हंसे और ज़िंदगी भर की यादें बनाईं. ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है. ये एक वरदान है. इसलिए आज, फ्रेंडशिप डे पर, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्त. हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सतीश. बहुत प्यार.'
यह भी पढ़ें: 'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें