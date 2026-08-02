एक तरफ जहां हॉलीवुड स्पाईडर मैन-द ओडिसी और साउथ जन नायकन की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. वहीं पंजाबी फिल्म 'इश्कनामा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है. फिल्म को फैंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. फिल्म में शहनाज गिल और जय रंधावा लीड रोल में हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने पसंद किया. फिल्म को अरविंद खैरा ने डायरेक्ट किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

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'इश्कनामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 80 लाख की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 1 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 65 लाख की कमाई की. पांचवें दिन फिल्म ने 80 लाख का कलेक्शन किया. छठे दिन फिल्म ने 55 लाख कमाए. सातवें दिन 50 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 5.70 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें दिन फिल्म ने 50 लाख की कमाई की. फिल्म को आठवें दिन 729 शोज मिले. फिल्म को 21 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने टोटल 6.20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने 7.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 31 परसेंट की बजट रिकवर कर लिया है.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी है. अब फिल्म 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

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Bambukat 2 को पछाड़ा

'इश्कनामा' ने एमी विर्क, बिन्नू ढिल्लों और सिमी चहल की Bambukat 2 को पछाड़ दिया है. फिल्म का अगला टारगेट 'इश्क़न दे लेखे' है. हालांकि, अभी इस फिल्म का क्रॉस करना टफ टास्क है. लेकिन सेकंड वीकेंड में अगर फिल्म की कमाई बढ़ी तो फिल्म 'इश्क़न दे लेखे' को पछाड़ने की तरफ बढ़ सकती है.

2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म

इस लिस्ट में 'कैरी ऑन जट्टा 4' नंबर वन पर है. इस फिल्म ने 18.62 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे नबंर पर 'रब्बा दा रेडियो 3' है. इस फिल्म ने 12.57 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे नंबर पर 'इश्कन दे लेखे' है. इस फिल्म ने 11.89 करोड़ की कमाई की थी. चौथे नबंर पर फिल्म 6.2 करोड़ की कमाई के साथ 'इश्कनामा' है. पांचवें नंबर पर Bambukat 2 है. इस फिल्म ने 6.18 करोड़ की कमाई की थी.