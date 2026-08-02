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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड20 करोड़ के बजट में बनी शहनाज गिल की फिल्म का रिकॉर्ड, बनी 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म

20 करोड़ के बजट में बनी शहनाज गिल की फिल्म का रिकॉर्ड, बनी 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म

'इश्कनाम' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है. शहनाज गिल की ये फिल्म अब पंजाबी इंडस्ट्री की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Aug 2026 02:34 PM (IST)
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एक तरफ जहां हॉलीवुड स्पाईडर मैन-द ओडिसी और साउथ जन नायकन की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. वहीं पंजाबी फिल्म 'इश्कनामा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है. फिल्म को फैंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. फिल्म में शहनाज गिल और जय रंधावा लीड रोल में हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने पसंद किया. फिल्म को अरविंद खैरा ने डायरेक्ट किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

ये भी पढ़ें- 'रामायण' में अरुण गोविल से पहले इस एक्टर ने दिया था दशरथ के रोल के लिए ऑडिशन, लेकिन मिला विश्वामित्र किरदार

'इश्कनामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 80 लाख की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 1 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 65 लाख की कमाई की.  पांचवें दिन फिल्म ने 80 लाख का कलेक्शन किया. छठे दिन फिल्म ने 55 लाख कमाए. सातवें दिन 50 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 5.70 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें दिन फिल्म ने 50 लाख की कमाई की. फिल्म को आठवें दिन 729 शोज मिले. फिल्म को 21 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.  

 
 
 
 
 
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फिल्म ने टोटल 6.20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने 7.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 31 परसेंट की बजट रिकवर कर लिया है.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी है. अब फिल्म 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. 

ये भी पढ़ें- इस हॉलीवुड फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, तीसरे दिन बनी 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

Bambukat 2 को पछाड़ा
'इश्कनामा' ने एमी विर्क, बिन्नू ढिल्लों और सिमी चहल की Bambukat 2 को पछाड़ दिया है. फिल्म का अगला टारगेट 'इश्क़न दे लेखे' है. हालांकि, अभी इस फिल्म का क्रॉस करना टफ टास्क है. लेकिन सेकंड वीकेंड में अगर फिल्म की कमाई बढ़ी तो फिल्म 'इश्क़न दे लेखे' को पछाड़ने की तरफ बढ़ सकती है.

2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म

इस लिस्ट में 'कैरी ऑन जट्टा 4' नंबर वन पर है. इस फिल्म ने 18.62 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे नबंर पर 'रब्बा दा रेडियो 3' है. इस फिल्म ने 12.57 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे नंबर पर 'इश्कन दे लेखे' है. इस फिल्म ने 11.89 करोड़ की कमाई की थी. चौथे नबंर पर फिल्म 6.2 करोड़ की कमाई के साथ 'इश्कनामा' है. पांचवें नंबर पर Bambukat 2 है. इस फिल्म ने 6.18 करोड़ की कमाई की थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Ishqnama Box Office
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