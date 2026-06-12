भारत भाग्य विधाता रिव्यू: नर्सों पर बनीं जबरदस्त फिल्म है, कंगना रनौत ने कमाल कर दिया

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनBharat Bhhagya Viddhaata Review: देश की नर्सों की सैल्यूट करती है ये फिल्म जबरदस्त है, कंगना रनौत ने फिर साबित किया कि वो कमाल की एक्ट्रेस हैं

Bharat Bhhagya Viddhaata Review: देश की नर्सों की सैल्यूट करती है ये फिल्म जबरदस्त है, कंगना रनौत ने फिर साबित किया कि वो कमाल की एक्ट्रेस हैं

Bharat Bhhagya Viddhaata Review: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो नीचे इसका रिव्यू पढ़ ले.

By : अमित भाटिया | Updated at : 12 Jun 2026 11:19 AM (IST)
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अपना काम है बीमारी से लड़ना. बीमार से नहीं. इस फिल्म में एक नर्स ये डायलॉग तब बोलती है जब एक मां अपनी बेटी से कहती है कि पढ़ ले तुझे डॉक्टर बनना है वर्ना नर्स ही बनकर रह जाएगी. फिर एक जगह आतंकी हमले के बीच एक नर्स कहती है जो भी सांस ले रहा है उसको हम बचाएंगे. ये बताता है कि नर्से हमारे देश के लिए . हमारे लिए कितनी जरूरी हैं. मुंबई में हुए 26/11 आंतकी हमले पर हमने काफी कुछ सुना है. इंडिया-पाकिस्तान. आतंकवाद. कसाब. लेकिन कभी नर्सों का जिक्र नहीं हुआ. ये फिल्म वो जिक्र करती है और इस तरह से करती है कि आपको दिल पसीज जाएगा.

कहानी
 मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था तो कामा अस्पताल में रोज की तरह मरीजों का इलाज हो रहा था. नर्से अपने काम में लगी हुई थी लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था लेकिन उस वक्त भी कुछ मरीजों को इलाज की सख्त जरूरत थी. किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था तो किसी की डिलीवरी होनी थी और तब नर्सों ने आतंकियों की मौजूदगी में ये काम कैसे किया था. ये फिल्म वही कहानी दिखाती है.जिसे हम सबको थिएटर जाकर देखना ही चाहिए.

कैसी है फिल्म
 ये एक दिल चीर देने वाली फिल्म है. ये फिल्म दिखाती है कि कैसे नर्सों को मरीज सरेआम बेइज्जत करते हैं लेकिन वो उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ती. एक सीन में नर्स बनी कंगना एक मरीज से एक दवा लेने को कहती हैं लेकिन वो कहता है कि अरे तुम तो नर्स हो. तुमको क्या पता. डॉक्टर को बुलाओ. जूनियर डॉक्टर आता है लेकिन उसे भी दवा नहीं पता. फिर सीनियर डॉक्टर वही दवा बताता है जो नर्स ने बताई थी और कहता है कि जब गीता है तो क्या दिक्कत. लेकिन उस वक्त भी ये नर्स अपनी बेइज्तती से ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थी कि मरीज को दवा मिलनी चाहिए. ऐसी कही चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी. जो आपको काफी इमोशनल करेंगी. दो घंटे की ये फिल्म तुरंत मुद्दे पर आती है. आपको नर्सों की जिंदगी दिखाती है कि वो अपने घर के बीमार लोगों को छोड़कर अस्पताल में बीमारों का इलाज करने जाती हैं. फिर आतंकी हमले के वो सीन दिल दहला देते हैं. फिल्म कहीं ड्रामाटिक नहीं होती. फिल्म में नर्स को लात घूंसों से हीरोगीरी करते नहीं दिखाया गया. आतंकी हमने के बीच भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर परेशान दिखी. किसी प्रेग्नेट महिला की डिलीवरी को लेकर फिक्रमंद दिखी. ये फिल्म नर्सों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ा देगी. आप अगली बार जब किसी नर्स ने मिलेंगे तो उन्हें सैल्यूट करेंगे. कभी गलती से किसी नर्स पर चिल्ला दिए थे तो माफी मांगेंगे. ऐसी कहानियां जरूरी है. ये देश की कहानियां हैं. ये बननी चाहिए और इन्हें देखा जाना चाहिए. हर किरदार का इस्तेमाल कमाल तरीके से किया गया है. सिक्योरिटी गार्ड्स तक के किरदार को जरूरी बनाकर दिखाया गया है और यही इस फिल्म की खूबसूरती है कि यहां कहानी हीरो है. देश की नर्से हीरो हैं

एक्टिंग
कंगना रनौत यहां नर्स ही लगी हैं.और उनकी यही खासियत है कि वो किरदार हो जाती हैं. वो गीता गंधारे ही लगती हैं. चाहे मरीज की देखभाल वाले सीन हों या आंतकी हमले वाले सीन. कंगना ने हर फ्रेम में जान डाली है. और यही वजह है कि उन्हें नापसंद करने वाले भी ये कहते हैं कि एक्ट्रेस बहुत अच्छी है. कंगना के होने के बावजूद बाकी किरदारों को उभरना ये दिखाता है कि कंगना सिक्योर एक्टर हैं. गिरीज ओक का काम बहुत अच्छा है. उनका मस्ती मजाक आपको हंसाता है. स्मिता तांबे मराठी सिनेमा की कमाल एक्ट्रेस हैं . जोरम जैसी फिल्म में वो जबरदस्त काम कर चुकी हैं. यहां भी वो अपना किरदार बखूबी निभाती हैं. ईशा दे ने भी काफी अच्छा काम किया है सुहिता थत्ते ने सीनियर नर्स का किरदार बखूबी निभाया है. आशा शेलार का काम अच्छा है . हर किरदार ने अपना काम बखूबी निभाया है . हर एक्टर की कास्टिंग परफेक्ट है और इसका श्रेय कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को जाता है 

राइटिंग और डायेरक्शन
 मनोज तपाड़िया ने फिल्म को कमाल तरीके से लिखा और डायरेक्ट किया है. कंगना के होने के बावजूद वो कहानी की नब्ज पकड़े रहे . ये काबिले तारीफ है. कई बार बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के फिल्म में होने से उनपर फोकस करने के चक्कर में डायरेक्टर भटक जाते हैं लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. उन्होंने नर्सों पर ही फोकस रखा. आतंक के सीन में भी उन्होंने नर्स के हाथ में इंजेक्शन ही दिखाया. बंदूक नहीं दी और यहीं वो इस फिल्म के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए.

कुल मिलाकर ये फिल्म देखना जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी.

रेटिंग - 4 स्टार्स

Published at : 12 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhhagya Viddhaata
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