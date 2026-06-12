कंगना रनौत इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज भारत भाग्य विधाता को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म में उन्होंने एक नर्स का किरदार निभाया है. मनोज तापड़िया की लिखी और निर्देशित यह फ़िल्म कामा हॉस्पिटल की उन गुमनाम नर्सों की कहानी है, जिन्होंने 26 नवंबर, 2008 की रात अजमल कसाब समेत लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों का डटकर सामना किया था. फ़िल्म में कंगना एक स्टाफ़ नर्स का किरदार निभा रही हैं, जो हेल्थकेयर वर्करों में से एक हैं और हिम्मत व समर्पण की इस कहानी का अहम हिस्सा हैं. फिल्म की काफी तारीफ हो रही है.

इन सबके बीच बता दें कि कंगना रनौत एक पॉलिटिशियन भी हैं वे बीजेपी सांसद हैं. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं कि कंगना रनौत को सरकार से कितनी सैलरी लेती है. साथ ही ये भी जानेंगे कि एक्ट्रेस की नेटवर्थ कितनी है और वे और कहां-कहां से कमाई करती हैं.

कंगना रनौत की कितनी है सरकारी सैलरी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद हैं. सभी सांसदों की तरह उन्हें भी हर महीने सरकार से 1 लाख रुपये की सैलरी मिलती है. हालांकि, मार्च 2025 में सासंदों के वेतन में 24% का इजाफा हुआ था, इस बढ़ोतरी के बाद, उनकी सैलरी बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गई है.





कंगना को सरकार से और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

कंगना को चुनाव क्षेत्र के भत्ते के तौर पर सरकार से 87 हजार रुपये हर महीने मिलते हैं.

ऑफिस के खर्चों (जैसे स्टाफ की सैलरी और स्टेशनरी) के लिए उन्हें 75 हजार रुपये हर मंथ मिलते हैं.

कंगना को सरकार से डेली अलाउंसेस के तौर पर 25 सौ रुपये मिलते हैं.

उन्हें सरकार से हर साल 34 फ्री घरेलू हवाई यात्राएं और देश भर में बिना किसी रोक-टोक के यात्रा के लिए ट्रेन पास मिलता है.

कंगना को सांसद बनने पर सरकार से रहने की सुविधा भी मिली है. उन्हें दिल्ली में बिना किराए का, फर्निश्ड घर मिलता है. अगर वह सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो उन्हें हर महीने घर के किराए के लिए भत्ता (HRA) मिलता.

इनके अलावा सांसद के तौर पर कंगना को सरकार से हर साल 50 हजार यूनिट मुफ़्त बिजली और 4 हजार किलोलीटर मुफ़्त पानी मिलता है.

वहीं उन्हें मुफ़्त हाई-स्पीड इंटरनेट और हर साल 1.5 लाख तक की मुफ़्त टेलीफ़ोन कॉल की सुविधा भी मिली है.

वहीं सांसद बनने के बाद कंगना को केंद्र सरकार से फ्री मेडिकल फैसिलिटी और ट्रीटमेट की सुविधा भी मिली है.





कंगना रनौत की कितनी है नेटवर्थ?

भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने चुनावी हलफनामे में कंगना ने अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था. कंगना रनौत ने कुल 91 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति और 17 करोड़ रुपये से ज़्यादा की देनदारियों की जानकारी दी थी. जिससे उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 74 करोड़ रुपये थी. वहीं उन मूववेबल एसेट की कीमत लगभग 28.73 करोड़ रुपये है, और उनके पास मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और मणिकर्णिका स्पेस एलएलपी में लगभग 1.21 करोड़ रुपये के शेयर भी हैं.

फिल्मों से कितनी फीस वसूलती हैं कंगना रनौत

फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार करियर की वजह से कंगना रनौत काफी अच्छी कमाई करती हैं. उन्हें अपनी फिल्मों के लिए मोटी रकम मिलती है. वे अपनी हर फिल्म से 15 से 27 करोड़ रुपये के बीच फीस वसूलती हैं. गना की बेहतरीन एक्टिंग और अलग-अलग तरह के रोल करने की काबिलियत ने उन्हें बॉलीवुड की क्वीन बनाया है.

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कंगना कहां-कहां से करती है कमाई?

सरकारी सैलरी और फिल्मों से मोटी फीस वसूलने के अलावा कंगना रनौत ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अपनी कमाई बढ़ाती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस हर एंडोर्समेंट के लिए 3 से 3.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

वह कई ब्रांड्स से जुड़ी हुई हैं जैसे आदित्य बिड़ला ग्रुप का 'लिवा' (Liva), खादिम्स इंडिया, इमामी बोरोप्लस.

वहीं कंगना रनौत ने अपनी कंपनी 'मणिकर्णिका फिल्म्स' के ज़रिए फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा है, जिससे उनकी कमाई के नए रास्ते खुले हैं.

हालांकि प्रोडक्शन हाउस से होने वाली सटीक कमाई का खुलासा पब्लिक डोमेन में नहीं है.

2015 में, एक्ट्रेस ने 'वेरो मोडा' के साथ पार्टनरशिप की थी और 'वेरो मोडा मार्की' नाम से अपने कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया था.

एक्ट्रेस का मनाली में द माउंटेन स्टोरी नाम से एक रेस्टोरेंट-कैफे भी है. यहां से भी कंगना अच्छी कमाई करती हैं.

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