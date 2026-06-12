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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा ब्लास्ट, रिलीज हुई 'राख 'से 'भूत बंगला' तक इतनी दमदार फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा ब्लास्ट, रिलीज हुई 'राख 'से 'भूत बंगला' तक इतनी दमदार फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 12th June:फ्राइडे को यानी आज ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आ गई है. यानी आप वीकेंड पर बोर नहीं होंगे. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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ओटीटी लवर्स के लिए ये फ्राइडे काफी धमाकेदार है. दरअसल नए कंटेंट वाली कई शानदार नई फिल्में और सीरीज आज, 12 जून को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं. इनमें 'भूत बंगला' से लेकर मच अवेटेड इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर 'राख' तक शामिल है. ये नई फिल्में और सीरीज शानदार कहानियों और बेहतरीन एक्टिंग के साथ एक मज़ेदार वीकेंड का वादा करती हैं. तो चलिए देर किस बात की है यहां फ्राइडे को रिलीज हुई सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.

राख
प्रोसित रॉय के निर्देशन में बनी इस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फ़िल्म में अली फ़ज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर हैं. 1978 पर बेस्ड ये फ़िल्म गीता और संजय चोपड़ा के किडनैपिंग और मर्डर केस से इंस्पायर है. 'राख' सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव की कहानी है, जो कातिलों को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं. इसे फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर शुक्रवार, 12 जून यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.

भूत बंगला
प्रियदर्शन की इस हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसकी कहानी अर्जुन के बारे में है, जिसे मंगलपुर नाम के एक गांव में अपने परिवार का पुश्तैनी महल विरासत में मिलता है. स्थानीय लोगों से एक बदला लेने वाली आत्मा के श्राप के बारे में चेतावनी मिलने के बावजूद, वह अपनी बहन की शादी इसी हवेली में करने का फ़ैसला करता है. अक्षय कुमार की इस धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. वहीं अब ये ओटीटी पर आ गई है. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 12 जून यानी आज से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो गई है.  

करुप्पु
सूर्या और तृषा कृष्णन की एक्शन ड्रामा फ़िल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. RJ बालाजी के डायरेक्शन में बनी 'करुप्पु' ने एक्टर की ज़बरदस्त वापसी कराई और यह साल की सबसे बड़ी तमिल हिट फ़िल्मों में से एक बन गई है. फ़िल्म में सूर्या एक ज़बरदस्त एक्शन रोल में हैं, जिसमें हाई-एनर्जी सीक्वेंस के साथ इमोशनल गहराई भी है. ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, वहीं अब ये ओटीटी पर भी आ गई है. इसे 12 जून, शुक्रवार यानी आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल

दृदम
यह मार्टिन जोसेफ की डायरेक्ट की हुई मलयालम इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है. इसमें शेन निगम ने विजय नाम के सब-इंस्पेक्टर का रोल निभाया है, जिसे अचानक हुई कई हत्याओं और एक बड़ी लोकल डकैती की गुत्थी सुलझाने का काम सौंपा जाता है. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 12 जून, फ्राइडे से स्ट्रीम हो गई है.

शेल्टर
इस एक्शन थ्रिलर फ़िल्म में जेसन स्टैथम ने माइकल मेसन का किरदार निभाया है. वह MI6 के एक पूर्व एलीट ऑपरेटिव हैं जो स्कॉटलैंड के एक सुनसान द्वीप पर अकेले रह रहे थे, लेकिन एक ज़बरदस्त तूफ़ान के दौरान जेसी नाम की एक यंग लड़की को बचाने के चक्कर में उन्हें वहां से निकलना पड़ता है. इसे लायंसगेट प्ले पर शुक्रवार, 12 जून से स्ट्रीम कर सकते हैं.

द पॉलीगैमिस्ट
22 एपिसोड वाले इस शो की कहानी जॉयस नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. जॉयस का बनाया-संवारा साम्राज्य तब बिखरने लगता है, जब उसके अमीर सीईओ पति की पत्नियों और रखेलों का राज़ खुल जाता है. इसे 12 जून, शुक्रवार यानी आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

मैटरनल इंस्टिंक्ट
ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री हाल के अमेरिकी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले अपराधों में से एक टेक्सास में 21 साल की रीगन सिमंस-हैनकॉक की 2020 में हुई हत्या की कहानी को फिर से दिखाती है. फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे टेलर पार्कर ने अपने रिश्ते को बचाने की बेताब कोशिश में प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, और कैसे उसका यह बड़ा धोखा सामने आया, जिसका नतीजा एक भयानक घटना गर्भ से बच्चे को चुराने के रूप में निकला. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे, 12 जून से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को 'पेद्दी' की भी हवा हुई टाइट, हॉलीवुड फिल्म से पिछ़़ड़ी 'है जवानी...' 'बंदर' हुई बेहाल, जानें- कलेक्शन

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Published at : 12 Jun 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Shelter Bhooth Bangla Friday OTT Release Raakh Karuppu
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