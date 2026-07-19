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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 BO Day 9: शनिवार को 'धमाल 4' की बल्ले-बल्ले, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका और कमा डाले इतने करोड़

Dhamaal 4 BO Day 9: शनिवार को 'धमाल 4' की बल्ले-बल्ले, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका और कमा डाले इतने करोड़

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म को फैंस खूब प्यार दे रहे हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के अभी तक के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया. इस फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख जैसे स्टार्स भी नजर आए. आइए  नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने नौवें दिन 10.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 8,401 शोज मिले. वहीं फिल्म को 25 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म ने टोटल 117.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने ग्रॉस 133.23 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. वर्ल्डवाइड भी फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने दुनियाभर में 153.48 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 29.25 करोड़ कमाए.

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'धमाल 4' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 28.50 करोड़ रहा. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 9.50 करोड़ कलेक्शन रहा. छठे दिन 6.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ. सातवें दिन फिल्म ने 6 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 96 करोड़ की कमाई की. आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन 5.50 करोड़ रहा.

इस फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. फिल्म में रवि किशन, संजीदा शेख और अंजलि आंनद जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन और एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बेहद पसंद की जा रही है. 

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अजय देवगन की 'धमाल' के आ चुके हैं चार पार्ट

बता दें कि ये सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथा पार्ट है. पहला पार्ट 2007 में आया था. इसे काफी पसंद किया गया था. दूसरा पार्ट 'डबल धमाल' के नाम से आया था और फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी. तीसरा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म का नाम टोटल धमाल था. तीनों ही फिल्मों को काफी पसंद किया गया था. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Box Office Dhamaal 4
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