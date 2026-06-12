कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन

Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लेकिन क्या ये एक्टर की शानदार ओपनिंग वाली फिल्म बन पाएगी?
कंगना रनौत की आखिरी रिलीज फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी थी. इस फिल्म को न केवल कंगना ने निर्देशित किया था बल्कि इसमें इंदिरा गांधी का लीड किरदार भी निभाया था. फिल्म की काफी सराहना हुई थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. वहीं अब एक्ट्रेस ने एक साल से ज्यादा समय के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह एक खास फ़िल्म है जिसकी अपनी अहमियत है, लेकिन क्या ये एक्ट्रेस की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी या ये भी फ्लॉप हो जाएगी. यहां'भारत भाग्य विधाता' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन जान सकते हैं.
कंगना रनौत की फिल्मों को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट कम
कोविड से पहले के दौर में, कंगना बॉलीवुज की क्वीन के नाम से फेमस थीं और कहा जाता था कि वे अपने दम पर फिल्में हिट करा सकत हैं. यहाँ तक कि उनकी कमर्शियल तौर पर फ़्लॉप फ़िल्में भी ठीक-ठाक या अच्छी ओपनिंग करती थीं. लेकिन कोविड के बाद के दौर में, उनकी फिल्मों देखने वाले दर्शकों की संख्या काफ़ी कमी होती चली गई और उनकी फ़िल्मों को लेकर अब लोगों में खास एक्साइटमेंट नहीं दिखती है. यहाँ तक कि उनकी लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर भी खास माहौल नहीं बन पाया और इसका बज ठंडा ही रहा.
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कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'भारत भाग्य विधाता'?
कुल मिलाकर, 'भारत भाग्य विधाता' पूरी तरह से वर्ड-ऑफ-माउथ पर डिपेंड करेगी. जहां तक पहले दिन की कमाई की बात है, तो यह बहुत ज़्यादा होती नजर नहीं आ रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसके 1.5-2.5 करोड़ नेट की ओपनिंग करने की उम्मीद है. इसी के साथ कोविड के बाद के दौर में कंगना रनौत की एक और फिल्म 3 करोड़ से कम की ओपनिंग करेगी.
सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई पांच फिल्मों में से, कंगना की सिर्फ़ दो फिल्मों ने 3 करोड़ नेट से ज़्यादा की ओपनिंग की है इनमें 'चंद्रमुखी 2' (8.25 करोड़) और 'इमरजेंसी' (3.11 करोड़) है. बाकी तीन फिल्में थलाइवी (1.46 करोड़), तेजस (1.25 करोड़) और धाकड़ (65 लाख) तो 2 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं थीं. अब देखने वाली बात होगी कि 'भारत भाग्य विधाता' को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.
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