धुरंधर vs टॉक्सिक क्लैश: प्री-बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकले यश, रणवीर सिंह को लगा झटका

19 मार्च 2026 को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है. इस दिन दो बड़ी फिल्म एक साथ रिलीज होने वाली हैं. पहली फिल्म है रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और दूसरी फिल्म है साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स'. दोनों ही फिल्में अपने बॉक्स ऑफिस क्लैश के चलते अभी से ही चर्चा में बनी हुई हैं. अब इसी बीच नजर रहा है कि रिलीज से पहले ही रणवीर सिंह की फिल्म पर यश की फिल्म भारी पड़ती नजर आ रही है.

रिलीज से पहले 'टॉक्सिक' का धमाका

फिल्में रिलीज होने से पहले BMS (Book My Show) पर उनकी रिलीज डेट के साथ ट्रेलर- टीजर भी रिलीज होते हैं. यहां पर भी लोग फिल्मों को पसंद करते हैं. ऐसे में हाल ही में कोईमोई के मुताबिक 'धुरंधर 2' को बुक माय शो पर लगभग 165 हजार इंटरेस्ट मिले हैं. तो वहीं यश की में 'टॉक्सिक' को बुक माय शो पर 433 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है. पिछले हफ्ते के मुताबिक इसमें 30 हजार से भी ज्यादा का उछाल आया है.

ट्रेलर के बाद आ सकता है बदलाव

हालांकि इन आंकड़ों में दोनों ही फिल्मों के ऑफशियल ट्रेलर की रिलीज के बाद थोड़ा- बहुत बदलाव आ सकता है. लेकिन फिर भी 'टॉक्सिक' के आंकड़े तक पहुंचे के लिए 'धुरंधर 2' को लंबी छलांग लागनी पड़ेगी. वैसे बता दें कि हाल ही में 'टॉक्सिक' का एक और टीजर रिलीज हुआ, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है.

'धुरंधर 2' वर्सेज 'टॉक्सिक'

बता दें कि 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' दोनों ही फिल्में एक्शन पैक्ड फिल्में हैं. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक पर इसका बोलबाला अब तक चल रहा है. इसी बीच इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' भी 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है. तो वहीं यश स्टारर 'टॉक्सिक' का क्रेज रिलीज से पहले भी देखा जा रहा है. 'केजीएफ' की सफलता के बाद दर्शकों को यश की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. अब नजरें केवल इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर टिकी हैं.