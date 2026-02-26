एक्सप्लोरर
फिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे
Rashmika-Vijay Wedding: विजय- रश्मिका हाल अब 26 फरवरी को शादी करने वाले है. ऐसे में जानते है बॉलीवुड उन जोड़ियों के बारे में जिनका प्यार फिल्म के सेट से शुरू हुआ और असली जिंदगी में शादी तक पहुंचा है.
प्यार कभी कभी इतनी जल्दी आता है कि बस एक नजर में ही दिल को छू जाता है. बॉलीवुड में भी कई ऐसे सितारे हैं जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री सेट पर शुरू होकर रियल लाइफ प्यार में बदल गई है. हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सालों की रिलेशनशिप के बाद 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधकर फैंस को खुश कर दिया था. उनके अलावा भी कई सुपरहिट जोड़ियां हैं जिनकी कहानी सेट से शुरू होकर शादी तक पहुंची है.
Published at : 26 Feb 2026 12:31 PM (IST)
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
