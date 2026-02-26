फिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे

Rashmika-Vijay Wedding: विजय- रश्मिका हाल अब 26 फरवरी को शादी करने वाले है. ऐसे में जानते है बॉलीवुड उन जोड़ियों के बारे में जिनका प्यार फिल्म के सेट से शुरू हुआ और असली जिंदगी में शादी तक पहुंचा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Feb 2026 12:31 PM (IST)
प्यार कभी कभी इतनी जल्दी आता है कि बस एक नजर में ही दिल को छू जाता है. बॉलीवुड में भी कई ऐसे सितारे हैं जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री सेट पर शुरू होकर रियल लाइफ प्यार में बदल गई है. हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सालों की रिलेशनशिप के बाद 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधकर फैंस को खुश कर दिया था. उनके अलावा भी कई सुपरहिट जोड़ियां हैं जिनकी कहानी सेट से शुरू होकर शादी तक पहुंची है.

कहते हैं प्यार एक ऐसा कनेक्शन है जिसे महसूस करने में कभी सालों लग जाते हैं तो कभी एक ही पल में दिल में उतर जाता है. बॉलीवुड में भी कई जोड़ियां हैं जिनका प्यार फिल्म के सेट से शुरू हुआ और असली जिंदगी में शादी तक पहुंचा है. आइए जानते हैं इन सुपरहिट रियल लाइफ कपल्स के बारे में.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था. मूवी में दोनों शादीशुदा कपल बने थे. लेकिन असली जिंदगी में भी उनके बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी. उन्होंने अपना रिश्ता कई सालों तक निजी रखा था. अब ये कपल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है.
Published at : 26 Feb 2026 12:31 PM (IST)
