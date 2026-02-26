हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलगातार 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद चमकी किस्मत, आज बन चुका है बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार

बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं. उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में दीं. उन्हीं में से एक ये सुपरस्टार हैं, जिन्होंने लगातार 13 फ्लॉप फिल्में दीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Feb 2026 01:30 PM (IST)
इस आर्टिकल में हम जिसकी बात कर रहें हैं वो लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर बन चुके हैं. वैसे तो वो ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करते. लेकिन, जिसमें भी नजर आते हैं गदर काट देते हैं.

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि सनी देओल हैं. जिन्होंने अपने अभी तक के करियर में बॉर्डर 2, गदर 2, यमला पगला दीवाना, दामिनी, इंडियन और डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.
बता दें सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 2023 में दस्तक दी थी. इस फिल्म पर खूब नोटों की बारिश हुई थी. फिल्म ने 525.45 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.
Published at : 26 Feb 2026 01:30 PM (IST)
