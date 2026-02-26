एक्सप्लोरर
लगातार 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद चमकी किस्मत, आज बन चुका है बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार
बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं. उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में दीं. उन्हीं में से एक ये सुपरस्टार हैं, जिन्होंने लगातार 13 फ्लॉप फिल्में दीं.
इस आर्टिकल में हम जिसकी बात कर रहें हैं वो लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर बन चुके हैं. वैसे तो वो ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करते. लेकिन, जिसमें भी नजर आते हैं गदर काट देते हैं.
बॉलीवुड का वो 'फ्लॉप' एक्टर जो 13 फ्लॉप देने के बाद बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार
फिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
जापानी खाने से लेकर पूल पार्टी तक, जानें ‘विरोश’ की प्री-वेडिंग में क्या है खास, देखें तस्वीरें
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
'भूत बंगला' का गाना ‘राम जी आके भला करेंगे’ हुआ रिलीज, अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी ने मचाया धमाल
VIROSH की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल, रश्मिका मंदाना के निकनेम का हुआ खुलासा
लाइव: तेलुगु सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका-विजय, शाम चार बजे होगी सनसेट वेडिंग
