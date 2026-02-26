विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आज यानी 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध गए हैं. इन दोनों की शादी की तस्वीरे जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गईं. अपनी शादी में विजय और रश्मिका बेहद खूबसूरत लग रहे थे. अब सोशल मीडिया पर एक और फोटो सामने आई है, जिसमें कपल विजय के भाई आनंद देवरकोंडा के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.

आनंद देवरकोंडा ने शेयर की पोस्ट

रश्मिका और विजय के साथ य फोटो एक्टर के छोटे भाई आनंद देवरकोंडा ने शेयर की है. इस फोटो में विजय, आनंद और रश्मिका तीनों एक साथ पोज दे रहे हैं और बेहद खुश नडर आ रहे हैं. फोटो को शेयर करते हुए आनंद ने कैप्शन में लिखा, 'कई बार ऐसा हुआ कि फैंस चिल्लाते थे, ‘वदीना, एला उनारू?’ और मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्शन दूं. आज मेरे भाई की शादी हो गई है, और मुझे अपनी वदीना के रूप में एक बेहद पॉजिटिव और कम्पैशनेट इंसान मिला है. मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जिंदगीभर ऐसे ही मुस्कुराते रहें. जीवन भर साथ रहें!'

View this post on Instagram A post shared by Anand Deverakonda (@ananddeverakonda)

क्या है 'वदीना'?

इस पोस्ट के कैप्शन में आनंद ने तमिल में एक लाइन लिखी है, 'वदीना, एला उनारू', इस लाइन का हिंदी में मतलब है 'भाभी कैसी हैं?'. दरअसल 'वदीना' का हिंदी में मतलब भाभी होता है. इस पोस्ट के जरिए आनंद ने रश्मिका को ऑफिशियली अपनी भाभी मान लिया है.

रश्मिका- विजय की शादी

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी दो रिवाजों से हुई है. सुबह के समय ये शादी विजय के तेलुगु रीति रिवाजों से हुई है. तो वहीं शाम के समय में रश्मिका के कोडावा रीति- रिवाजों के साथ ये शादी सम्पन्न हुई है. शादी उदयपुर में हुई, जहां दो दिनों पहले ही परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए और सारे फंक्शंस को एंजॉय किया.