हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन है वो डायरेक्टर जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होतीं? नाम ही हिट की गारंटी है

बॉलीवुड का वो डायरेक्टर जिसने अभी तक एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं बनाई हैं. जिस फिल्म में उन्होंने हाथ लगाया उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रख दिया. चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Feb 2026 12:25 PM (IST)
हम जिस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं वो कई और नहीं बल्कि आदित्य धर हैं. उनके स्टोरी दिखाने का अंदाज ऐसा है कि आम जनता से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज तक अवाक रह जाते हैं. हर कोई उनकी फिल्म की तारीफ करते नहीं थकता

आदित्य धर की पिछली फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर रही है. अब वो लेकर आ रहे हैं जिसे लेकर फैंस अभी से एक्साइटेड हैं. धुरंधर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म कमाई के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.
आदित्य धर ने इससे पहले फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' को डायरेक्ट किया था जिसमें यामी गौतम और विक्की कौशल लीड रोल में थे..
Published at : 26 Feb 2026 12:25 PM (IST)
