आदित्य धर की पिछली फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर रही है. अब वो लेकर आ रहे हैं जिसे लेकर फैंस अभी से एक्साइटेड हैं. धुरंधर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म कमाई के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.