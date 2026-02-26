एक्सप्लोरर
कौन है वो डायरेक्टर जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होतीं? नाम ही हिट की गारंटी है
बॉलीवुड का वो डायरेक्टर जिसने अभी तक एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं बनाई हैं. जिस फिल्म में उन्होंने हाथ लगाया उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रख दिया. चलिए जानते हैं वो कौन हैं.
हम जिस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं वो कई और नहीं बल्कि आदित्य धर हैं. उनके स्टोरी दिखाने का अंदाज ऐसा है कि आम जनता से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज तक अवाक रह जाते हैं. हर कोई उनकी फिल्म की तारीफ करते नहीं थकता
Published at : 26 Feb 2026 12:25 PM (IST)
