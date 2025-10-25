सिनेमाघरों में इन दिनों अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं. इनमें हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ से लेकर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और कुछ हफ्ते पुरानी पीरियड हिस्टोरिकल थ्रिलर कांतारा चैप्टर 1 और ड्यूड तक शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है और किसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है?

थामा ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और अन्य कलाकारों से सजी बॉलीवुड फिल्म, थामा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 18.6 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे दिन थामा ने 13 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक थामा ने रिलीज के चौथे दिन यानी शुक्रवार को 10.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ थामा की रिलीज के चार दिनों की कुल कमाई अब 65.65 करोड़ रुपये हो गई है.

एक दीवाने की दीवानियत ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, एक दीवाने की दीवानियत भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और प्ले डीएमएफ द्वारा निर्मित, इस फिल्म ने 9 करोड़ से ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 7.75 करोड़ का कारोबार किया. तीसरे दिन एक दीवाने की दीवानियत ने 6 करोड़ का कारोबार किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी शुक्रवार को 5.5 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की चार दिनों की कुल कमाई अब 28.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने चौथे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और स्टारर ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है. ये फिल्म अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. 2022 की हिट फिल्म कांतारा की प्रीक्वल, इस ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म की कमाई में चौथे फ्राइडे काफी गिरावट दर्ज की गई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 337.4 करोड़ कमाए थे. दूसरे वीक में इसका कलेक्शन 147.85 करोड़ का कारोबार किया. तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई 78.85 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 23वें दिन यानी चौथे शुक्रवार को 2.23 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’ की 23 दिनों की कुल कमाई अब 566.33 करोड़ रुपये हो गई है.

ड्यूड ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

कीर्तिस्वरन निर्देशित 'ड्यूड', 17 अक्टूबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी. प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू स्टारर इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 56.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसके कमाई को बड़ा झटका लगा है और ये लाखों में सिमट गई है.